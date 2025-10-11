Baixen un 12% les visites a l'Oficina de Turisme de l'Estartit aquest estiu
La calor extrema i l’augment de la taxa turística haurien contribuït a la davallada de visitants estrangers
Redacció
L’Oficina de Turisme de l’Estartit ha atès 23.377 persones durant l’estiu, un 12,8 % menys que l’any passat, quan n’hi van passar 26.824. Les dades corresponen als mesos de juny, juliol, agost i setembre.
L’agost ha estat el mes amb més activitat, amb 7.107 visitants, seguit del juliol (6.698), setembre (4.979) i juny (4.593). Els dies amb més afluència van ser el 15 de juliol, el 19 d’agost, el 27 de setembre i el 8 de juny, amb entre 200 i 400 consultes diàries.
Segons la Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya, la davallada s’ha notat a tot el país i es relaciona amb l’augment de la taxa turística i les onades de calor extrema de l’estiu, que haurien desincentivat sobretot els visitants estrangers.
El públic francès continua sent el més habitual, amb 6.091 visitants, tot i una forta caiguda del 50,7 % respecte al 2024. Després hi ha Catalunya (4.923, -38 %) i la resta de l’Estat (2.905, -11,5 %). També han baixat notablement els turistes dels Països Baixos, Regne Unit, Alemanya i Bèlgica.
Pel que fa a les comunitats autònomes, el País Basc és la principal procedència de l’Estat, amb 1.213 visitants (+3,7 %), seguit de Madrid (558, +6 %) i Aragó (346, -2,8 %).
Les consultes més habituals han estat sobre activitats i esdeveniments locals, informació general de l’Estartit, rutes i itineraris, excursions en vaixell i transport públic. També hi ha hagut interès pel Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, i per les activitats nàutiques i de turisme actiu.
A Torroella de Montgrí, l’oficina de turisme ha seguit la mateixa tendència, amb una reducció general de visitants. Els principals orígens han estat Catalunya, França i Espanya, tots amb descensos destacats. Les consultes més freqüents han estat sobre informació general del municipi, esdeveniments locals i rutes.
Aquest estiu, l’oficina de Torroella ha estrenat nova ubicació a l’edifici de Can Castells, a la plaça de la Vila, després d’abandonar l’espai del Museu de la Mediterrània, informa l'ajuntament en un comunicat.
