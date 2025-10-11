Mor un conductor en un xoc frontal entre dos cotxes a Rupià
L'accident mortal s'ha produït al la GI-642 i dues persones més han resultat ferides de poca gravetat
Un conductor ha mort en un xoc frontal entre dos turismes a Rupià. L’accident mortal ha tingut lloc poc abans de tres quarts de dues de la tarda al punt quilomètric 2,4 de la carretera GI-642, que uneix Rupià i Parlavà.
A banda del conductor mort en la col.lisó, s'han produït dos ferits, en aquest cas de poca gravetat que el SEM ha traslladat a l’hospital Josep Trueta de Girona.
Fins al lloc de l’accident s’hi han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, l’helicòpter medicalitzat i quatre ambulàncies del SEM.
El sinistre viari ha obligat a tallar la via en tots dos sentits mentre es duien a terme les tasques d’atenció i investigació que duen al terme els Mossos de Trànsit.
Amb aquesta víctima, són 17 les persones que han perdut la vida a les carreteres gironines des d'inicis dany. I eleva 118 les de Catalunya, segons dades provisionals, informa el Servei Català de Trànsit.
- Alerta dels Mossos d’Esquadra: coneix la nova estafa per SMS que pot buidar-te el compte bancari
- Aquests són els cinc millors hotels de Girona segons la Guia Michelin
- S'enfonsa una embarcació de pesca que s'havia encallat en unes roques a Sant Feliu de Guíxols
- Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Polèmica pel disseny guanyador del got de Fires de Girona que reivindica el suport al poble palestí
- Descobriment: aquest aliment t'ajudarà a reduir els nivells de sucre en sang
- Compte: Els 10 hàbits que el teu gos detesta, encara que els facis cada dia sense adonar-te’n
- Portem més de vuit hores fent cua per reservar un viatge de l'Imserso, què es pensen, que els jubilats no tenim res a fer?