Torroella acull la Federació Europea de Municipis Forestals

La forest del Montgrí és un exemple de gestió forestal sostenible amb aprofitaments de fusta, llenya i pastura

Un moment de la visita de membres de la Federació Europea de Municipis Forestals (FECOF) a Torroella amb tècnics i bombers. / GORBS/Dolors Gibert (ELFOCAT).

Redacció

Torroella de Montgrí

Torroella de Montgrí va ser aquest dijous el punt de partida de la trobada anual de la Federació Europea de Municipis Forestals (FECOF), que enguany celebrava la seva assemblea a Catalunya, del 8 a l’11 d’octubre.

La delegació europea va ser rebuda al Museu de la Mediterrània, on es va fer una recepció institucional i una visita guiada, abans de desplaçar-se a la Muntanya Gran, dins del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, per conèixer la gestió i els valors ambientals de la zona forestal.

Durant la jornada, els participants van escoltar les explicacions de tècnics i especialistes, inclosos representants de l’ADF Montgrí, del Cos de Bombers de la Generalitat i del Parc Natural, que van detallar aspectes com la prevenció d’incendis, l’aprofitament forestal, la ramaderia extensiva i l’ús social de l’espai.

La delegació internacional de la Federació Europea de Municipis Forestals (FECOF) al Museu de la Mediterrània de Torroella. / GORBS/Dolors Gibert (ELFOCAT).

La forest del Montgrí, propietat de l’Ajuntament i catalogada d’Utilitat Pública, és un exemple de gestió forestal sostenible amb aprofitaments de fusta, llenya i pastura, informa l'ajuntament en un comunicat. La visita va acabar a l’ermita de Santa Caterina, un dels espais més emblemàtics del massís.

En el marc de l’assemblea, la FECOF va realitzar visites a diferents boscos municipals d’arreu de Catalunya, amb l’objectiu de mostrar la diversitat forestal i els diferents models de gestió: gestionats directament pels ajuntaments, amb convenis amb la Generalitat, per diputacions o consorcis d’ens locals. Les jornades van posar l’accent en la prevenció d’incendis, la ramaderia extensiva i la biomassa forestal com a recurs sostenible.

L’assemblea, organitzada per ELFOCAT, membre de ple dret de la FECOF des del 2011 i actualment a la vicepresidència, tenia com a objectiu intercanviar experiències i bones pràctiques entre municipis europeus, tot coneixent de prop la gestió forestal local a Catalunya.

