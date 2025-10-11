Vídeo: Així ha estat la polèmica jura de bandera a Calonge i Sant Antoni
L'acte ha reunit més d'un centenar de persones, entre elles diferents representants de PP i VOX
Redacció
El Palau Firal de Calonge i Sant Antoni ha celebrat aquest dissabte al migdia amb normalitat l'única Jura de Bandera per a personal civil d'aquest any a Catalunya. Impulsada pel ministeri de Defensa, l'acte s'ha fet a la localitat baixempordanesa per la iniciativa del regidor del PP Alberto Mas Vilà, membre de l'equip de govern. Tot i que després de les crítiques de diversos grups de l'oposició, l'equip de govern es va desvincular, el seu logotip apareixia en el cartell que l'anunciava.
Un centenar de persones van jurar la bandera, entre elles el regidor de VOX a Roses Ignasi Mulleras o el diputat del mateix partit Alberto Tarradas. A l'acte, pel Cap del regiment "Arapiles 62" i comandant militar de la província de Girona, Javier Gómez Yagüe, també hi va ser present el diputat del PP Jaume Veray.
Des del Ministeri de Defensa remarquen que per apropar les Forces Armades a la societat, l'Exèrcit de Terra organitza les Jures de Bandera en tot el territori català facilitant l'oportunitat que els ciutadans "mostrin el seu compromís amb la defensa de la nació de forma voluntària". El 2022, la ciutat de Barcelona va acollir l'acte amb una cerimònia que va superar totes les expectatives, remarquen. L'any següent esva fer a Vielha, Lleida, i el 2024 a Salou, Tarragona. I aquest any, per completar la presència a totes les demarcacions, s'ha fet a Sant Antoni de Calonge.
"La Junta de Bandera és una cerimònia en la qual un ciutadà expressa de forma individual la lleialtat a la nació espanyola, amb els seus símbols i la Constitució. A més, manifesten el seu compromís amb la defensa d'Espanya i amb el servei dels ciutadans, demostrant així en un acte cívic, la seva voluntat de contribuir a la seguretat nacional i al servei dels ciutadans", exposen.
En un ple municipal recent, Esquerra va recriminar que l'executiu municipal cedeixi un espai del poble i l'Ajuntament va assegurar que no hi participa. El consistori va emetre un comunicat en el qual es desvincula de l'acte i ho atribuïa, en exclusiva, a la iniciativa del regidor del Partit Popular, Alberto Mas Vilá. A l'escrit publicat a les xarxes socials, el consistori reconeixia que cedeixen el Palau Firal de Sant Antoni perquè es pugui fer l'acte, però fonts consultades deixen clar que s'ha abonat la taxa corresponent. L'escrit també remarcava la voluntat de l'Ajuntament de fer un "exercici de respecte" amb la pluralitat dels grups que conformen el govern local.
