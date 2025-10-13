Tots per la Bisbal garanteix el suport a les ordenances fiscals i al pressupost després de trencament del govern
La formació vincula la decisió de deixar l'executiu per les discrepàncies amb el relleu de Xavier Dilmé que plega
Tots per la Bisbal garanteix l'aprovació de les ordenances fiscals i dels pressupostos al govern de la Bisbal d'Empordà, després del trencament de divendres passat. Això sí, la formació deixa clar que el suport es mantindrà sempre que "no es mogui ni un mil·límetre del pacte" que tenien establert amb el PSC i Junts. "Nosaltres no reneguem del pacte, més aviat el contrari", ha remarcat Dilmé que ha deixat clar que "no volen fer sang" i que estan disposats a votar a favor des d'ara fins al final de legislatura. Dilmé ha revelat que el motiu principal de la ruptura ha estat l'actitud de Junts i PSC el darrer mes i mig de govern, un cop va comunicar que renunciaria com a regidor per problemes de salut i que el seu relleu seria Carles Anglada.
A principis de l'any vinent, Carles Anglada passarà a ser nou regidor de la Bisbal d'Empordà. Ho farà en substitució de Xavier Dilmé, cap de llista de Tots per la Bisbal i que, fins fa pocs dies, ha estat l'encarregat de les àrees de Seguretat i Via Pública. Dilmé i l'altre regidor del partit, Francesc Cabrillana, van deixar els seus càrrecs al govern municipal que compartien amb el PSC i Junts.
Els motius els han desgranat Dilmé i Cabrillana aquest dilluns en una roda de premsa a l'ajuntament. Dilmé ha revelat que els problemes van començar quan va fer saber als altres dos grups que tenia previst plegar com a regidor per problemes de salut i que el seu substitut seria Carles Anglada.
Segons ha explicat l'encara regidor, des de fa un mes i mig s'ha sentit "molt incòmode" a dins del govern i l'ha sorprès algunes decisions que s'han pres i que han tingut a veure amb les àrees que portava Dilmé.
El cap de llista de Tots per la Bisbal ha assenyalat que tant l'alcalde, Òscar Aparicio, com la cap de llista de Junts i vicealcaldessa, Eva Rovira, van qüestionar que Anglada fos capaç de portar les regidories que tenia Dilmé i això va molestar la formació.
"Que hi hagi un cap de cartell nou, en una àrea molt potent que, a més, és la prioritat de govern, els hi preocupa qui es posi les medalles. Nosaltres, en canvi, sempre entenem que les medalles se les ha de posar el govern en conjunt", ha ressaltat Dilmé.
A banda, l'edil baix-empordanès també ha recordat que fa uns mesos va plegar la regidora de Comerç de la Bisbal d'Empordà, Laura Irla, per motius personals i, anteriorment ho va fer la socialista Marta Carol, sense que Tots per la Bisbal posés traves a l'elecció dels regidors substituts. Val a dir que a Irla ha assistit a la roda de premsa, al costat del líder de l'oposició, l'exalcalde d'ERC, Enric Marquès.
Seguir el pacte de govern
Tot i la trencadissa que ha deixat en minoria l'executiu d'Aparicio -ara només compta amb set regidors dels disset que té el ple-, Dilmé ha deixat clar que la seva voluntat és la d'assegurar l'estabilitat. Per això, la formació ha avançat que mantindrà el suport a les ordenances fiscals -ja estan gairebé enllestides- i es compromet a fer el mateix amb els pressupostos.
Això sí, el suport està estretament lligat a què es mantingui el que es va acordar en el pacte que va fer Aparicio alcalde. "Si es desvien un mil·límetre del pacte de govern hauran d'anar a buscar altres suports amb la resta de formacions", ha remarcat Dilmé, alhora que assegurava que no reneguen del pacte al que van arribar amb PSC i Junts.
Un suport que, d'altra banda, s'intueix complicat, atès que l'oposició d'ERC com a grup majoritari, la CUP i La Bisbal en Comú s'han mantingut lluny d'arribar a acords en relació amb els pressupostos.
