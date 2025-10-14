Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Junts crea a Sant Feliu de Guíxols un mapa interactiu per denunciar punts insegurs i zones degradades

La iniciativa vol reforçar la col·laboració ciutadana i millorar el manteniment dels barris

El mapa interactiu de Junts / Junts Per Catalunya

El grup municipal de Junts per Sant Feliu de Guíxols presentarà aquest divendres, 17 d’octubre, un mapa interactiu que permetrà als veïns assenyalar les incidències de manteniment o d’inseguretat que detectin als seus barris.

Segons la formació, aquesta eina digital servirà per recollir en un mapa les incidències urbanes com carrers o voreres en mal estat, mobiliari trencat, falta d’enllumenat o espais on es percep sensació d’inseguretat. Cada punt es podrà marcar de manera senzilla i quedarà registrat en una plataforma oberta perquè la ciutadania i l’administració puguin fer-ne seguiment.

Junts defensa que la iniciativa és “una mesura necessària davant la inacció del govern actual, que no està donant resposta a les preocupacions reals de la gent”. El grup municipal assegura que el mapa interactiu vol millorar la comunicació entre veïns i Ajuntament i permetre una resposta més àgil davant dels problemes quotidians.

La formació també ha avançat que, al llarg dels propers mesos, continuarà presentant noves propostes “per defensar els interessos de tots els ganxons i ganxones” i “construir una ciutat més segura, viva i propera a la gent”.

