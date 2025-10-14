Junts crea a Sant Feliu de Guíxols un mapa interactiu per denunciar punts insegurs i zones degradades
La iniciativa vol reforçar la col·laboració ciutadana i millorar el manteniment dels barris
El grup municipal de Junts per Sant Feliu de Guíxols presentarà aquest divendres, 17 d’octubre, un mapa interactiu que permetrà als veïns assenyalar les incidències de manteniment o d’inseguretat que detectin als seus barris.
Segons la formació, aquesta eina digital servirà per recollir en un mapa les incidències urbanes com carrers o voreres en mal estat, mobiliari trencat, falta d’enllumenat o espais on es percep sensació d’inseguretat. Cada punt es podrà marcar de manera senzilla i quedarà registrat en una plataforma oberta perquè la ciutadania i l’administració puguin fer-ne seguiment.
Junts defensa que la iniciativa és “una mesura necessària davant la inacció del govern actual, que no està donant resposta a les preocupacions reals de la gent”. El grup municipal assegura que el mapa interactiu vol millorar la comunicació entre veïns i Ajuntament i permetre una resposta més àgil davant dels problemes quotidians.
La formació també ha avançat que, al llarg dels propers mesos, continuarà presentant noves propostes “per defensar els interessos de tots els ganxons i ganxones” i “construir una ciutat més segura, viva i propera a la gent”.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Alerta per fortes pluges a la província de Girona
- Aquestes són les 4 malalties que es poden diagnosticar només mirant els peus
- La Seguretat Social adverteix: si guanyes 300 euros al mes hauràs de donar-te d’alta com a autònom
- Detingut per tràfic de drogues l'amo de dos supermercats i un saló de manicura de Girona
- Primer pas per aixecar dues noves torres en un lateral del parc del Migdia de Girona
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària