Junts diu que l’Ajuntament de Sant Feliu podria haver evitat el naufragi de l’embarcació de pesca
El partit acusa el govern municipal de manca de rigor en la senyalització marítima i reclama explicacions públiques
Junts assegura que el naufragi recent d’una embarcació de pesca a la costa de Sant Feliu de Guíxols "es podria haver evitat" si el govern municipal hagués redactat "un Pla d’abalisament del litoral més rigorós i escoltant els consells dels experts".
El grup municipal afirma que ja havia alertat en dues sessions plenàries d’aquest 2025 de "la manca de balises que delimitessin adequadament el canal de natació i la zona de seguretat marítima". Posteriorment, segons Junts, "les balises finalment instal·lades no coincidien amb el traçat de protecció anunciat públicament a la web de l’Ajuntament, especialment al tram comprès entre el Far i la Cala del Vigatà".
A criteri del partit, "aquesta manca de coherència i de rigor en la senyalització marítima posa en risc la seguretat tant dels nedadors com de les embarcacions que naveguen prop del nostre litoral". En un comunicat, Junts considera que "el resultat d’aquesta negligència és ara un naufragi que, afortunadament, no ha acabat en tragèdia humana, però que posa de manifest una clara deixadesa també en la gestió de la seguretat marítima per part del govern municipal".
"Explicacions immediates"
Així mateix, la formació exigeix explicacions públiques i immediates sobre per què "no s’ha complert amb el traçat anunciat" i reclama "que s’instauri de manera urgent un sistema d’abalisament segur i ajustat a la normativa, per garantir que incidents com aquest no es tornin a repetir". "La seguretat al mar no pot quedar en mans de la improvisació", conclou Junts per Sant Feliu.
Per la seva banda, l’alcalde Carles Motas (Tots per Sant Feliu) ha qualificat l’acusació a Ràdio Sant Feliu de "despropòsit" i també ha lamentat que s’utilitzi l’accident per criticar el govern amb una qüestió tan sensible.
