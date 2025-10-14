L’equip de govern de la Bisbal manté que el substitut de Dilmé té manca d’experiència en gestió municipal
L’executiu sosté que Via Pública i Seguretat Ciutadana han estat àrees “especialment complexes” i focus habitual de crítiques pe part de l’oposició i de la ciutadania
O.P.
L’equip de govern de la Bisbal d’Empordà (PSC i Junts) ha agraït la feina dels fins ara regidors Xavier Dilmé i Francesc Cabrillana i, alhora, ha rebutjat els arguments del trencament del pacte per part de Tots per la Bisbal. Segons el govern, la decisió de Dilmé de deixar l’acta de regidor a principis de 2026 i que l’agafi Carles Anglada no era en si mateixa un problema, però sí “la idoneïtat” que el substitut assumís Via Pública i Seguretat Ciutadana per la seva "manca d’experiència en gestió municipal". L’executiu apunta que aquestes dues àrees han estat especialment exigents els darrers mesos i han concentrat bona part de les crítiques de l’oposició i de veïns als plens i a les xarxes.
L’executiu local reivindica que Via Pública ha rebut “la inversió més important dels darrers temps”, en el marc d’un pacte que –afirma– ha servit per tancar el conflicte amb AGBAR i mobilitzar més de 4 M€ per a instal·lacions municipals i la rehabilitació de les Escoles Velles. També situa a la recta final l’aprovació de projectes com la reforma del carrer Cavallers, la nova biblioteca, el nou pavelló i les obres als carrers del Call, Nou i del Morró; alhora que la Generalitat treballa per desbloquejar la bassa de laminació, pas previ per a equipaments com el nou CAP i el centre geriàtric.
En un comunicat, també aclareix que va demanar aturar i revisar el projecte del carrer 1 d’Octubre: hi havia consignats 100.000 €, mentre que el cost estimat superava els 190.000 €. L’objectiu, diu, era estudiar un possible increment sense haver d’“estirar” d’altres partides considerades essencials, com la reposició de voreres o l’asfaltatge, i valorar aspectes del disseny (com l’arbrat) en paral·lel a la redacció del projecte del carrer del Morró. "Per tots aquests motius, es va demanar al Sr. Dilmé aturar el projecte que havia d’aprovar-se en la Junta de Govern Local del dia 14 d’octubre i parlar-ne conjuntament, com s’havia fet fins ara", explica l'equip de govern..
