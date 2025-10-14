Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós acull la celebració del 30è aniversari de l'agermanament amb la ciutat alemanya de Rheda-Wiedenbrück

L’acte, presidit pels alcaldes de les dues poblacions, va tenir lloc a la capella del Carme

L'acte de celebració del 30è aniversari va comptar amb el lliurament de les respectives plaques commemoratives. (l'alcalde de Rheda-Wiedenbrück, -centre-, l'alcaldessa de Palamós i el president de Palamós Connecta)

L'acte de celebració del 30è aniversari va comptar amb el lliurament de les respectives plaques commemoratives. (l'alcalde de Rheda-Wiedenbrück, -centre-, l'alcaldessa de Palamós i el president de Palamós Connecta) / Ajuntament de Palamós

Tony Di Marino

Palamós

Palamós ha commemorat el 30è aniversari de l’agermanament amb la ciutat alemanya de Rheda-Wiedenbrück, amb un acte celebrat aquest dilluns a la capella del Carme. La trobada va estar presidida per l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig, i l’alcalde de Rheda-Wiedenbrück, Theo Mettenborg, acompanyats de regidors d’ambdós consistoris i representants de les entitats que mantenen viu el vincle entre les dues ciutats, Palamós Connecta i Palamós Freunde.

Durant la commemoració, els alcaldes van destacar “els molts lligams d’amistat establerts” i el treball realitzat durant aquestes tres dècades per consolidar una relació “que garanteix la continuïtat i el desenvolupament del pacte entre les societats i entitats de les dues ciutats”. També es va retre homenatge a les persones i col·lectius que han contribuït a impulsar l’agermanament des dels seus inicis, així com a les noves generacions i entitats que s’hi incorporen.

Una trentena de joves

L’acte coincideix amb l’estada a Palamós d’una trentena de joves de Rheda-Wiedenbrück, d’entre 15 i 18 anys, que visiten el municipi fins dissabte 18 d’octubre. Acompanyats de monitors i responsables dels grups participants, els joves participen en activitats esportives i culturals organitzades per Palamós Connecta, amb l’objectiu de reforçar els vincles entre les dues poblacions.

L’agermanament entre Palamós i Rheda-Wiedenbrück es va signar el 1995, després de diversos anys d’intercanvis esportius entre el Club Esportiu Palamós i clubs de bàsquet de la ciutat alemanya. Aquells primers contactes van derivar en una relació institucional que amb el temps ha ampliat els intercanvis a l’àmbit cultural, educatiu, juvenil i social, consolidant una amistat que es manté viva després de tres dècades.

A més, des del 2017, Palamós també està agermanada amb l’Ametlla de Mar, un acord que reforça la relació històrica entre els dos municipis litorals.

