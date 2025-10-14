Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar

La policia el va acabar detenint i ha entrat a la presó, mentre que la víctima va acabar ingressada al Trueta

La Policia Local de Palafrugell i els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys per apunyalar-ne un altre que pretenia ajudar-lo, després de tenir un accident amb un patinet. Els fets van passar el dissabte 4 d'octubre pels volts de quarts de deu de la nit. L'agressor conduïa el patinet acompanyat de la seva germana de quatre anys quan van tenir un accident al carrer Carrilet de Palafrugell. Va ser aleshores quan la víctima es va acostar i es va interessar per l'estat dels germans. De sobte, l'agressor es va regirar, va increpar el jove i va impedir que ajudés la menor. Després d'una petita discussió, la víctima va marxar i va ser en aquell moment que l'arrestat va propinar-li dos talls amb un ganivet a l'esquena.

El noi es va intentar defensar mentre l'agressor intentava agredir-lo amb l'arma, fins a aconseguir fer-li diversos talls més. Finalment, amics de la víctima van arribar al lloc dels fets i van poder auxiliar-la. En aquell moment el detingut va aconseguir escapar-se i, quan la policia va arribar al lloc dels fets ja havia marxat. Mentrestant, els equips d'emergència van acudir al lloc dels fets i van poder assistir la víctima que va haver d'ingressar a l'hospital Trueta de Girona.

En aquell moment els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per intentar trobar el responsable dels fets a qui van poder identificar ràpidament, atès que es tracta d'un jove conegut a Palafrugell. Inicialment, no el van trobar a casa seva, però la Policia Local sí que el va trobar l'endemà i va quedar arrestat.

El sospitós va passar a ser custodiat pels Mossos d'Esquadra i, posteriorment, a disposició judicial, per respondre d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà en va decretar l'ingrés a presó provisional.

