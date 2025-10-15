La Bisbal celebra els 40 anys dels Dracs amb dues cercaviles de foc
La jornada, organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament, comptarà amb colles convidades, música en directe i activitats durant tot el dia
La Bisbal d’Empordà viurà aquest dissabte, 18 d’octubre, una jornada especial per celebrar els 40 anys de l’associació Els Dracs, una entitat emblemàtica de la cultura popular del municipi. La festa, organitzada amb la col·laboració de l’Ajuntament, reunirà més d’una desena de colles convidades d’arreu de Catalunya. Els actes començaran a les dotze del migdia amb la plantada de bèsties al carrer Mas Clarà, on quedaran exposades per al públic, i amb un vermut musical amb Toni Cayena a la pista de l’escola.
A la tarda hi haurà dues cercaviles. La primera, diürna i sense foc, sortirà a les quatre de la tarda del passeig Marimon Asprer i acabarà a la plaça del Castell. La segona, de foc, començarà a les set del vespre al mateix punt i culminarà a l’aparcament del Passeig amb un gran espectacle final de llum, espurnes i pirotècnia. La festa continuarà amb una botifarrada popular a les deu de la nit a la pista del Mas Clarà, amb música en directe d’Akoblats i el DJ Ivanote. Els tiquets per al sopar es podran adquirir durant els actes del matí.
Entre les colles participants hi haurà els Dracs de Terrassa, Figueres, Igualada i Capallà d’Horta (Barcelona); els Diables de Pacs del Penedès i de Sant Andreu de la Barca; els Ducs de Torroella, el Drac Apocaleus de Vallirana, els Bocs de Sant Antoni de Vilamajor, el Porquet de Sant Antoni (Vilanova i la Geltrú), així com els Geganters de la Bisbal i els Amics de l’Àliga.
Els actes de commemoració, que es van iniciar per Sant Jordi amb la tradicional batucada, continuaran els pròxims mesos amb noves propostes, com el concurs de fotografia sobre els 40 anys dels Dracs, obert fins la setmana vinent.
