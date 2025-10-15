Jordi Cambronero serà el candidat d’ERC a Sant Feliu per a les municipals del 2027
La militància local escull l’actual regidor com a cap de llista per rellevar Sílvia Romero
Jordi Cambronero i Vicens encapçalarà la candidatura d’Esquerra Republicana a Sant Feliu de Guíxols a les eleccions municipals del 2027. L’actual regidor ha estat escollit pel conjunt de la militància de la secció local en una assemblea on la seva ha estat l’única candidatura presentada.
Cambronero ha assegurat que el seu objectiu és «construir un projecte de futur i progrés per a la ciutat i de compromís amb la gent, que il·lusioni, des de l’esperança i la unitat». En aquest sentit, ha reivindicat la necessitat de «mirar més enllà de la queixa i començar a construir la ciutat del 2040 amb visió i valentia, avançant sense deixar ningú enrere i apostant per l’educació, l’habitatge, la cultura i el treball digne».
El nou cap de llista ha agraït el suport rebut i ha fet una crida a sumar més persones al projecte d’Esquerra Guíxols per tal que, segons les seves paraules, «el 2027 sigui l’any del canvi». Amb aquesta elecció, Cambronero prendrà el relleu de Sílvia Romero, que fa unes setmanes va anunciar que no repetiria com a cap de llista a les properes municipals.
Ha presidit tres clubs de futbol
Regidor a l’Ajuntament des del 2019, Jordi Cambronero és responsable territorial en una empresa de serveis i acumula més de 35 anys de vinculació al teixit associatiu de la ciutat. Ha participat en àmbits diversos, des de la Creu Roja Joventut i l’Associació de Colles de Carnaval, de la qual va ser el primer president, fins al món del futbol, on ha presidit els tres clubs locals: l’EF Sant Feliu, el Vilartagues CF i l’AD Guíxols.
