Palamós acull una jornada per debatre el futur de la pesca al Mediterrani

La primera "Jornada OPP-91", organitzada per l’Organització de Productors Pesquers de Palamós, reunirà experts, institucions i pescadors per analitzar la sostenibilitat i la innovació al sector

Pescadors de Palamós.

Pescadors de Palamós. / DdG

Redacció

Redacció

Palamós

La Casa del Mar de Palamós acollirà el 23 d’octubre la primera Jornada OPP-91: Reptes i oportunitats del sector pesquer mediterrani, una trobada que reunirà professionals del sector, representants institucionals i experts per debatre sobre els desafiaments i perspectives de futur de la pesca al Mediterrani.

Dirigida per l’Organització de Productors Pesquers del Port de Palamós, la jornada té com a objectiu compartir experiències i impulsar el debat sobre la gestió, la sostenibilitat i la innovació, posant l’accent en el paper clau de les Organitzacions de Productors Pesquers com a eix vertebrador d’un model sostenible i competitiu. També es vol reforçar la cooperació entre institucions, flotes i agents científics per avançar conjuntament cap a un futur sostenible per al sector.

“Amb aquesta trobada volem destacar la importància de la col·laboració entre institucions, pescadors, científics i entitats per seguir treballant el present i el futur del sector pesquer”, ha explicat Cristina Mañas, gerent de l’OPP-91 de Palamós. “Obrirem un espai per escoltar, debatre i construir conjuntament noves estratègies que reforcin la sostenibilitat i posin en valor el nostre producte”, ha afegit.

El programa inclourà ponències, taules rodones i sis blocs temàtics que abordaran qüestions com la gestió i regulació pesquera, la comercialització i el valor afegit dels productes, l’accés als fons europeus, l’adopció de noves tecnologies per a les flotes i el paper de la ciència en la sostenibilitat.

Una oportunitat per posar en valor la feina dels pescadors

El president de l’OPP-91, Miquel Mir, ha subratllat que “aquesta jornada és una oportunitat per posar en valor la feina dels pescadors i la importància de continuar innovant i cooperant per garantir el futur del mar i de les nostres comunitats costaneres”. La sessió s’obrirà amb les intervencions del subdirector general de Caladero Nacional i Aigües de la Unió Europea, Juan Manuel Elices; la subdirectora general de Pesca, Aqüicultura i Estructures Pesqueres de la Generalitat, Itziar Segarra; l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig; i el president de l’OPP-91, Miquel Mir.

Hi participaran representants de diverses Organitzacions de Productors Pesquers del litoral mediterrani, entitats científiques com ICATMAR-CSIC o WWF, i professionals del sector, que compartiran bones pràctiques i propostes de futur. La cloenda anirà a càrrec del director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Antoni Espanya, i es completarà amb un dinar a l’Espai del Peix i una visita guiada al port pesquer de Palamós, per conèixer de prop el funcionament de la llotja i de l’obrador, exemples vius de la realitat quotidiana del sector.

