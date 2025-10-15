Palamós enceta els actes de la consulta sobre el topònim del municipi amb una taula rodona
L’acte, organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Joan amb la col·laboració de l’Ajuntament, reunirà divendres a La Gorga alcaldes del Baix Empordà per parlar d’experiències de canvi de topònim
Palamós celebrarà aquest divendres el primer acte públic vinculat a la consulta popular sobre el topònim del municipi. La trobada consistirà en una taula rodona al Teatre La Gorga, a partir de les set de la tarda, on s’exposaran els processos viscuts en altres municipis del Baix Empordà que han modificat el seu nom oficial.
L’acte està organitzat per l’Associació de Veïns de Sant Joan amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palamós, i hi participaran l’alcaldessa de Palamós, Maria Puig; l’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler; i l’alcalde de Castell, Platja d’Aro i S’Agaró, Maurici Jiménez. La sessió serà conduïda pel periodista palamosí Francesc Sànchez Carcassés, i l’entrada és lliure.
Aquest debat és el primer dels actes previstos abans de la consulta popular del 23 de novembre, en què les persones empadronades a Palamós majors de 16 anys hauran de decidir si volen que el municipi incorpori el nom de Sant Joan i passi a denominar-se “Palamós i Sant Joan”. La votació es farà de nou del matí a vuit del vespre a dos espais habilitats: la sala polivalent de la Biblioteca Municipal Lluís Barceló i Bou, al parc dels Països Catalans, i l’Aula d’Aprenentatge, al carrer de la Riera, 31. Els votants podran identificar-se amb el DNI, passaport, NIE o carnet de conduir, i també s’ha previst la possibilitat de vot anticipat del 17 al 21 de novembre a la Biblioteca Municipal, de dilluns a divendres d’onze a una del migdia i de quatre a sis de la tarda.
Abans de la consulta, es farà una segona taula rodona, el 14 de novembre, amb representants de tots els grups polítics municipals, a l’espai polivalent de les galeries Carme.
El Ple de l’Ajuntament de Palamós va aprovar per unanimitat el desembre passat impulsar aquesta consulta, arran d’una proposta de l’Associació de Veïns de Sant Joan. El procés s’ha coordinat a través d’una comissió de treball amb participació de tots els grups municipals i l’entitat veïnal, amb el suport de l’Àrea de Participació Ciutadana.
Un rerefons històric
La iniciativa vol recollir l’opinió de la ciutadania sobre una qüestió amb rerefons històric. Sant Joan va ser municipi independent entre el 1800 i el 1942, any en què es va formalitzar la seva annexió a Palamós. El consistori ja va impulsar l’any passat diversos estudis històrics sobre els orígens i el procés d’agregació dels dos nuclis, encarregats als professors Elvis Mallorquí i David Pavón, de la Universitat de Girona.
Els treballs, disponibles a la web municipal i a la Biblioteca, expliquen com Palamós, amb un terme d’un quilòmetre quadrat i més de 5.000 habitants, va absorbir Sant Joan, que tenia 12 quilòmetres quadrats i gairebé 1.500 habitants.
