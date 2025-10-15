Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Vídeo: Així és com la Guàrdia Civil va coordinar la seguretat del Campionat Mundial de Fotografia Submarina a l’Estartit

L’esdeveniment va reunir més d’un centenar de bussejadors de 18 països

Vídeo: Així es com la Guàrdia Civil va coordinar la seguretat del Campionat Mundial de fotografia submarina de l'Estartit

Vídeo: Així es com la Guàrdia Civil va coordinar la seguretat del Campionat Mundial de fotografia submarina de l'Estartit

Guàrdia Civil

Eva Batlle

Eva Batlle

L'Estartit

La Guàrdia Civil va establir un dispositiu de coordinació i seguretat amb motiu de la celebració del Campionat Mundial de Fotografia Submarina, que s’ha celebrat a l'Estartit.

S'ha fet durant els dies 6 i 12 d’octubre al parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, en un enclavament marí de gran valor ecològic i reconegut internacionalment per la seva biodiversitat. L’esdeveniment s’ha organitzat sota la coordinació de la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS).

Durant la competició, que va congregar un centenar de bussejadors de 18 països, es van celebrar tres proves esportives d’àmbit internacional: el XXI Campionat del Món de Fotografia Subaquàtica, el VII Campionat del Món de Vídeo Subaquàtic CMAS i la I International Inclusive Cup Underwater Photo.

Amb l’objectiu de garantir la seguretat dels participants, del personal organitzador i de l’entorn natural, la Guàrdia Civil va desplegar diversos serveis especialitzats que van actuar de manera coordinada durant tota la setmana del campionat.

Agents de la Guàrdia Civil durant el campionat a l'Estartit.

Agents de la Guàrdia Civil durant el campionat a l'Estartit. / Guàrdia Civil

El Servei Marítim Provincial va establir un Punt de Comandament Avançat a bord d’una de les seves patrulleres, des d’on es va centralitzar la vigilància marítima i la coordinació dels recursos disponibles. La seva missió principal va ser garantir la seguretat dels competidors, així com de la resta d’embarcacions i personal que participava en l’esdeveniment, encarregant-se, en cas d’accident o incident al mar, d’assistir, protegir i traslladar els possibles afectats fins al punt sanitari establert, informa el cos policial.

Per la seva banda, el Grup Especialista en Activitats Subaquàtiques (GEAS) de la Guàrdia Civil va participar amb una embarcació equipada amb mitjans sanitaris d’emergència, a bord de la qual es trobaven el director mèdic i un especialista en emergències mèdiques. Aquest equip disposava del material necessari per efectuar maniobres de reanimació i oferir assistència immediata en cas de fallada sistèmica o accident subaquàtic, recorda la benemèrita.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents