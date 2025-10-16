Cap Roig acollirà un centre europeu vinculat a la lluita contra el canvi climàtic
Donarà suport a la transició cap a paisatges resilients, societats més saludables i una bioeconomia circular en el context mediterrani.
S'emmarca en un acord de col·laboració de la Fundació "la Caixa" amb la plataforma CBA, impulsada pel rei d'Anglaterra Carles III, amb el suport de la Generalitat
O.P. / Sara González
Els Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell, seran la seu d'un centre europeu que donarà suport a la transició cap a paisatges resilients, societats més saludables i una bioeconomia circular en el context mediterrani. El centre, que està en fase de "conceptualització" té la voluntat de connectar la ciència, les empreses i les finances, així com els actors públics del territori.
Ho va fer públic ahir el Govern català durant la participació del president Salvador Illa a l’esdeveniment anual de la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) a Londres, on va mantenir una trobada amb el Rei Carles III, impulsor d'aquesta plataforma. La CBA ja col·labora amb la Fundació “la Caixa” -propietària dels Jardins de Cap Roig-, que el juny passat es va convertir en el seu primer membre custodi, donant suport a la tasca de la CBA sobre els incendis forestals. En el marc d'aquest acord amb la Fundació “la Caixa” i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, s'està desenvolupant el projecte d'aquest centre europeu a Palafrugell.
La CBA ja col·labora amb la Fundació “la Caixa”, que el juny passat es va convertir en el seu primer membre custodi, donant suport a la tasca de la CBA sobre els incendis forestals. En el marc d'aquest acord amb la Fundació “la Caixa” i amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, s’està treballant en la conceptualització d’un centre europeu a Cap Roig per donar suport a la transició cap a paisatges resilients, societats més saludables i una bioeconomia circular en el context mediterrani. El centre connectarà la ciència, les empreses i les finances, així com els actors públics del territori.
Per a l’executiu català, és especialment rellevant que Catalunya se sumi a a la CBA hores després d’haver hagut de fer front als estralls de les pluges torrencials a la zona de l’Ebre i després d’un estiu en què els incendis han impactat en bona part d’Espanya. "Aquest és un pas cap endavant en la lluita contra el canvi climàtic", va assegurar Illa, que va destacar que és necessari "reforçar llaços" per desenvolupar accions d’investigació científica. Més enllà de la "breu trobada" amb el rei Carles III, el president va assenyalar que el més rellevant és posar Catalunya "en l’escena al màxim nivell possible" i impulsar les polítiques que el Govern té en matèria climàtica en el seu full de ruta.
De fet, el govern va arrencar el curs polític posant el focus en la prevenció forestal i aquesta és la principal carpeta en la qual pretén tenir veu dins de l’aliança segellada ahir a Londres.
"El Govern de la Generalitat i la CBA comparteixen la voluntat de fer front al canvi climàtic mitjançant la creació d’iniciatives publicoprivades que fomentin una societat més resilient i una prosperitat econòmica en harmonia amb la natura", afirmen des de la Generalitat. Aquesta aliança, especifiquen, farà especial èmfasi en la lluita contra els incendis forestals, en la qual presenten Catalunya com a "referent".
De fet, com va recordar ahir el president, la CBA ja col·laborava amb el Centre de Ciència i Tecnològia Forestal de Catalunya, per la qual cosa l’acord segellat ara amb el Govern ha de servir per augmentar l’intercanvi de coneixement i bones pràctiques en aquesta matèria entre les dues entitats.
Al seu torn, la CBA, fundada l’any 2020, té per objectiu accelerar la transició cap a una bioeconomia circular "neutra i inclusiva", al mateix temps que es restaura la biodiversitat i ofereix coneixement i connexions entre inversors, organitzacions governamentals i comunitats locals.
El combat contra el canvi climàtic, remarquen des de l’Executiu català, és un dels "eixos principals" en els quals vol centrar la seva acció. "Catalunya no és aliena a la crisi climàtica i la Mediterrània és una zona vulnerable, com s’ha vist recentment amb temporals, sequeres, inundacions i onades de calor", insisteixen des del Govern, que apunten que, de cara al futur, volen promoure més aliances amb altres administracions, institucions europees i centres d’investigació.
- Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
- Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
- S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
- Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
- El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
- T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar