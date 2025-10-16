Els bombers de la Vall d'Aro reclamen a la Generalitat la construcció urgent d'un nou parc
Els professionals denuncien les deficiències de l’actual, que està en zona inundable i alerten dels riscos per a la seguretat
La Direcció General assegura que serà el primer nou parc construït a la província de Girona i que està previst en el segon paquet d'encàrrec d'actuacions del cos
Els bombers del Parc de la Vall d’Aro reclamen a la Generalitat de Catalunya que "prioritzi" la construcció del nou parc de bombers dins el Pla d’Infraestructures 2025-2030, davant del "retard" en la seva execució i les condicions "precàries" en què treballen actualment.
El parc, inaugurat l’any 1984, dona servei ininterrompudament des de principis dels anys vuitanta i cobreix els municipis de Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Castell-Platja d’Aro i S’Agaró i Calonge i Sant Antoni. Durant els mesos d’estiu, la població de la zona s’incrementa notablement per la seva condició turística, fet que també comporta un augment de les sortides i intervencions del parc, asseguren els bombers en un comunicat.
Segons denuncien els professionals, les instal·lacions actuals són "envellides, insuficients i obsoletes", amb pràcticament les mateixes condicions de fa quaranta anys. Les reformes puntuals i l’ús de mòduls prefabricats no han resolt les deficiències estructurals ni la manca d’espai. A més, el parc "no compleix amb diverses normatives de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), un fet que consideren especialment greu en un servei d’emergències", subratllen.
Entre elles, destaquen que la construcció està situada en una zona catalogada com a inundable, que no disposa dels metres quadrats necessaris i que, per manca d’espai, s’han hagut d’afegir mòduls prefabricats. A tot això s’hi suma la proximitat d’una depuradora, que genera males olors i no compleix les distàncies mínimes que estableix la normativa, indiquen des dels bombers.
També recorden que l’edifici està situat en una zona inundable, la qual cosa ha portat a descartar la seva ampliació o continuïtat en l’emplaçament actual. “Resulta incomprensible i contradictori que aquest fet -que hauria de convertir el projecte en una prioritat urgent- no s’hagi tingut en compte a l’hora d’establir l’ordre d’execució dins del Pla d’Infraestructures 2025-2030”, assenyalen en el comunicat.
Tot i que el projecte del nou parc figura dins del pla d’inversions, la seva execució "no està prevista a curt termini". Els bombers critiquen que s’hagi decidit prioritzar la construcció de la nova seu de la Regió d’Emergències de Girona, situada a l’edifici de l’antic hospital Santa Caterina, “on ja es va fer una inversió molt important fa menys de deu anys”.
Terreny cedit
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro ja ha cedit aquest estiu el terreny per a la construcció del nou parc, ubicat a tocar l’espai que ocupa actualment la deixalleria municipal. Segons els bombers, “l’únic que impedeix avançar en el projecte és la manca de compromís pressupostari per part de la Generalitat de Catalunya”.
Els professionals subratllen que la càrrega operativa del parc s’ha incrementat notablement en els darrers anys, sobretot després del tancament del parc de Calonge, fet que ha ampliat el seu àmbit d’actuació i ha duplicat el nombre de sortides anuals. “Aquest augment d’activitat, sumat a les deficiències estructurals de l’edifici i al risc de la seva ubicació, fan imprescindible disposar d’un nou parc adequat a les necessitats actuals del servei, de la ciutadania i dels mateixos professionals”, afegeixen.
En el mateix comunicat, els bombers de la Vall d’Aro expressen el seu “profund malestar i rebuig davant d’aquest retard” i reclamen que la Generalitat “prioritzi immediatament la construcció del nou Parc de Bombers de la Vall d’Aro dins el Pla d’Infraestructures”.
“Després de més de quaranta anys de servei continuat i exemplar, el territori i els seus professionals mereixen un equipament digne, segur i adaptat al segle XXI. No podem esperar més. La seguretat de la Vall d’Aro no pot quedar ajornada. El nou parc s’ha de construir ara”, conclouen.
"El primer de Girona"
Davant les crítiques dels Bombers de la Vall d'Aro, des de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat asseguren que aquest parc està inclòs en el segon paquet del Pla d’Encàrrec d’Actuacions del cos d’emergències. Afirmen que serà el Departament d’Economia qui haurà d’atorgar la partida pressupostària corresponent i que l’ordre de prioritats és una decisió que prenen els tècnics especialitzats.
Paral·lelament, informen que estan gestionant la cessió del terreny per part de l’Ajuntament. També reconeixen que està previst construir un nou edifici per a la Regió d’Emergències de Girona, una reivindicació que fa temps que es planteja, ja que l’actual seu, situada a la Generalitat de Girona, ha rebut diverses crítiques al llarg dels anys.
Tot i això, asseguren que el parc de la Vall d’Aro serà el primer parc de bombers de la província de Girona que es construirà completament de nou. A més, recorden que a tota Catalunya hi ha 150 parcs, amb condicions diverses, i que, segons les prioritats tècniques, calen també nous equipaments en altres territoris.
Es dona el cas que aquest divendres està previst que Jordi Martín, inspector de Bombers i cap de la Regió d’Emergències de Girona, es reuneixi amb els bombers del Parc de la Vall d’Aro per informar-los sobre la situació.
