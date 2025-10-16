Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un foc a la cuina d’un pis a Sant Feliu de Guíxols obliga a confinar veïns del bloc

L’arquitecte municipal ha determinat que l’inquilí no pot tornar a l’habitatge a causa de l’estat en què ha quedat

La zona de Sant Feliu on s'ha produït l'incendi.

La zona de Sant Feliu on s'ha produït l'incendi. / Google Maps

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Un incendi a la cuina d’un pis de Sant Feliu de Guíxols ha obligat a confinar diversos veïns del bloc aquesta matinada.

El foc s’ha declarat pocs minuts abans de les sis, quan els Bombers han rebut l’avís d’un veí que alertava que el seu pis s’havia omplert de fum. Diverses dotacions s’han desplaçat fins al número 30 del carrer Canigó, al barri de Vilartagues, a prop de l'Institut Sant Feliu.

Un cop al lloc dels fets, els efectius han trobat alguns veïns al carrer i han demanat confinar els pisos superiors d’aquest edifici de quatre plantes. El foc, localitzat a la cuina del primer pis, ha obligat els Bombers a forçar la porta del domicili per comprovar que no hi havia ningú a l’interior. Confirmat això, han procedit a extingir el foc i ventilar l’edifici.

Posteriorment, han revisat totes les plantes per assegurar-se que no hi havia presència de fum ni de monòxid de carboni, amb resultats negatius, segons ha informat el cos d’emergències.

No podrà tornar a casa

Cap a dos quarts de vuit del matí, l’arquitecte municipal s’ha desplaçat fins a la zona per inspeccionar el pis afectat pel foc i per les altes temperatures. Segons els Bombers, ha conclòs que tots els veïns podien tornar a casa, excepte l’inquilí del pis sinistrat, que no hi podrà retornar pel mal estat en què ha quedat l’habitatge.

Aquest servei també ha mobilitzat la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, el SEM i els Mossos d'Esquadra. De moment es desconeix l'origen de l'incendi.

