Marc Piferrer substituirà Laura Millán a l'alcaldia de Palafrugell durant la baixa per maternitat
El PSC mantindrà el lideratge i SOM Gent del Poble reforçarà la seva presència en el tram final del mandat
Marc Piferrer assumirà l'alcaldia de Palafrugell durant la baixa per maternitat de l'alcaldessa Laura Millán que preveu mantenir l'activitat, si és possible fins a finals de novembre. Serà el segon relleu a l'alcaldia. Millán és alcaldessa des de l'octubre de l'any passat en substitució de Juli Fernández que va assumir un càrrec a la Generalitat.
Durant el permís de maternitat l'alcaldia accidental serà assumida pel segon tinent d'alcalde i regidor de Promoció Econòmica que formava part e la candidatura del PSC, la força guanyadora a les darreres elecicons.
Segons un comunicat emès, el PSC mantindrà el lideratge del govern i SOM Gent del Poble reforçarà la seva presència en el tram final del mandat.
Segons manifesten, "els socis de govern de l'Ajuntament de Palafrugell, PSC i SGdP, refermem i consolidem el nostre acord de govern defensant la feina feta i reforçant les confiances mútues que han permès al govern municipal posar en marxa, en només dos anys, quatre de cada cinc mesures previstes al pla de mandat".
Els resultats obtinguts consideren que demostren "la importància del paper de Som Gent del Poble dins d'un govern al servei de les persones i compromès a fer de Palafrugell una vila més humana, justa, activa i cohesionada, amb dos regidors especialitzats en àrees estratègiques que aporten proximitat i expertesa":
A la regidora d'Eduació, amb Maria Lluïsa Teixidor al capdavant, diuen, "hem posat en marxa dos projectes fonamentals per al futur de Palafrugell" que són el Centre de Noves Oportunitats i la municipalització de l'Escola de Música.
Teixidor s'incorporarà al Comitè Estratègic de l'Ajuntament, l'espai de coordinació entre el govern i els caps d'àmbit de l'administració local. Així, Gent del Poble tindrà un paper més actiu en definició de les prioritats de gestió i planificació municipal. A més, l'alcaldessa atorgarà a Teixidor l'encàrrec de coordinar totes les polítiques municipals en matèria de defensa i promoció del català.
Amb aqueta nova etapa, el govern de Palafrugell manifesta que "renova la confiança i la complicitat entre els socis i encarem el tram final del mandat amb la mateixa determinació i voluntat de servei al poble".
Primer relleu a l'alcaldia
Laura Millán va ser nomenada nova alcaldessa de Palafrugell l'octubre de 2024. Es tracta de la primera dona que ocupa el càrrec al municipi. Millán va comptar amb 14 vots a favor: 9 dels regidors del PSC; 2 del seu soci de govern, Som Gent del Poble; 2 de Palafrugell en Comú Podem; i 1 de VOX. El canvi a l’alcaldia de Palafrugell es produïa després que l’anterior alcalde, Juli Fernández, deixés el càrrec degut al seu nomenament com a Secretari General d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
