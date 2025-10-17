Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un cotxe s'incendia a Sant Feliu de Guíxols i causa danys a dos vehicles més

S'investiguen l'origen del foc

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols

Un cotxe s’ha incendiat la nit de dijous al carrer Emili Grahit. El vehicle circulava per la via quan, cap a dos quarts d’onze de la nit, ha començat a cremar. Les flames han afectat dos altres cotxes que estaven aparcats a prop.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dotacions dels Bombers de la Generalitat, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols i els Mossos d’Esquadra.

No s’han registrat ferits, tot i que el vehicle incendiat ha quedat completament calcinat. Els altres dos han patit danys a la pintura i als plàstics dels fars, segons han informat els Bombers.

La policia investiga l’origen del foc.

