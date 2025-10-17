Els Agents Rurals augmenten un 34% la seva activitat amb la incorporació de nous efectius
La consellera Núria Parlon manté el compromís amb el cos amb un pla integral pel 2030
Els Agents Rurals han fet més de 152.000 actuacions en el que portem de 2025, una xifra que representa un 34% més que en el mateix període de l'any anterior. Ho ha explicat el cap de cos, Toni Mur, durant l'acte de celebració del Dia dels Agents Rurals, que s'ha fet aquest dijous a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Mur també ha atribuït aquest increment d'intervencions a la incorporació de nous efectius, que ha permès augmentar un 20% la plantilla. Durant la jornada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el cos és "una peça essencial en la gestió del risc i la protecció de la natura" i ha subratllat que el Departament està treballant en el Pla Estratègic 2030 per afrontar els reptes de futur.
El cos dels Agents Rurals viu un any "d'intensa activitat", segons ha detallat el cap del cos, Antoni Mur, en l'acte de celebració del Dia dels Agents Rurals. Una mostra d'aquest increment d'activitat són les 125.000 actuacions que el cos acumula en els nou primers mesos de l'any. Això suposa un 34% més de les que va fer en el mateix període de l'any passat. Segons Mur, l'increment d'activitat es deu, en part, a la incorporació dels nous efectius d'Agents Rurals de l'última promoció. Això ha suposat un augment del 20% de la plantilla del cos, segons dades que ha fet públiques aquest divendres Antoni Mur a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí.
Entre les actuacions més destacades, Mur ha subratllat la feina en prevenció d’incendis forestals, amb 23.000 actuacions, un 43% més que l’any anterior. Tot i això, ha reconegut que "ha estat una campanya complicada", marcada per episodis meteorològics extrems i persistents. En aquest sentit, ha fet valdre el Pla Alfa, que regula les activitats humanes en períodes de risc i que, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha rebut una valoració mitjana de 7,8 sobre 10 per part de la ciutadania.
Un altre dels àmbits prioritaris pels Agents Rurals aquest any ha estat la vigilància dels espais naturals protegits. Per primera vegada, s'hi ha desplegat un pla de reforç amb més de 300 agents en 22 espais naturals, que ha permès dur a terme 1.800 actuacions, un increment del 150% respecte a anys anteriors.
Mur també ha volgut subratllar el vessant educatiu i de sensibilització ambiental del cos, amb iniciatives com el programa Educar i el projecte A Propa Natura, que acosta la natura a col·lectius vulnerables com la gent gran, persones amb discapacitat o infants hospitalitzats.
Un nou Pla Estratègic pel 2030
De cara al futur, el cap del cos ha agraït l’impuls d’un nou Pla Estratègic Horitzó 2030, impulsat pel Departament d'Interior, que ha de permetre reforçar els recursos humans i materials, incorporar noves tecnologies i adaptar el cos als reptes ambientals dels anys que venen. "Aquest pla ha de ser una eina clau per millorar el servei públic i la protecció del nostre patrimoni natural" ha remarcat.
Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que estan treballant en aquest pla estratègic per abordar la millora d’instal·lacions i equipaments, les condicions laborals i la modernització del servei. Parlon ha remarcat que els Agents Rurals són "una peça essencial en la gestió del risc i la protecció de la natura i de les persones". A més, ha remarcat la importància de la tasca que el cos duu a terme en la preservació dels entorns naturals, la col·laboració amb el sector primari i la protecció de la fauna i la biodiversitat.
150 agents rurals guardonats
Durant l'acte, s'han guardonat 150 agents rurals, alguns per la seva antiguitat en el cos i d'altres per actuacions meritòries. També s'han homenatjat els agents morts en acte de servei.
L'any passat es va recuperar aquesta cerimònia commemorativa després de vint anys sense celebrar-se. El Dia dels Agents Rurals té lloc pels volts del 4 d'octubre, coincidint amb Sant Francesc d'Assís, patró del cos, i serveix per reconèixer la feina i el compromís dels seus efectius amb la protecció del medi natural.
