Un operatiu policial en dos locals de Sant Feliu deixa un detingut, 19 identificats i 10 denúncies per drogues i armes
El delinqüent amb més de 40 antecedents que tenia en alerta Sant Feliu ha ingressat a la presó i se'n tramita l'expulsió
La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van dur a terme dijous al vespre un operatiu en dos establiments -un d'ells un bar- de Sant Feliu. En total, van identificar 19 persones i van detenir un individu per irregularitats de la llei d'estrangeria.
A més, van aixecar 10 denúncies relacionades amb tinença de drogues i armes, van fer actes d’inspecció als locals i van sancionar un establiment per permetre el consum dins del seu espai.
Hi van participar 24 efectius policials -14 de la Policia Local, cinc de la Policia Nacional, cinc dels Mossos- i dos inspectors de treball. La unitat canina (K-9) de la Policia Local va facilitar la detecció de substàncies estupefaents, especialment en escorcolls en locals i espais públics. La incorporació de la K-9 es va fer fa menys d’un any i segons l'ajuntament "referma l’aposta clara del consistori per perseguir el tràfic o possessió de substàncies estupefaents". Tot i que afegeixen que "tot i tractar-se d’una minoria les persones que cometen aquesta mena de delictes a Sant Feliu, des del consistori es vol erradicar qualsevol conducta delictiva de la ciutat".
A presó i en procés d'expulsió
L’operatiu policial de dijous s’emmarca en la política de "tolerància zero" amb les conductes delictives a la ciutat, segons informa l’Ajuntament de Sant Feliu. El consistori recorda que recentment un veí de 24 anys, multireincident i amb més de 40 antecedents, ha ingressat finalment a presó després de cometre diversos delictes. La Policia Nacional està tramitant ara la seva expulsió.
Aquest individu, conegut pels cossos policials, acumulava nombroses detencions per robatoris -alguns amb violència- i participació en baralles, i havia generat preocupació entre els veïns. Tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra feia temps que el tenien identificat, l'havien detingut molts cops i actuaven per frenar la seva activitat, com va explicar Diari de Girona.
Des de l’Ajuntament s’havien reclamat mesures més dures als estaments judicials i canvis normatius per evitar la seva reincidència. Segons informa el consistori, “la bona feina de la Policia Local amb les detencions i el diàleg constant amb el sistema judicial” han estat claus per aconseguir “treure de circulació una persona que no es volia adaptar a les normes de convivència”.
