Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un operatiu policial en dos locals de Sant Feliu deixa un detingut, 19 identificats i 10 denúncies per drogues i armes

El delinqüent amb més de 40 antecedents que tenia en alerta Sant Feliu ha ingressat a la presó i se'n tramita l'expulsió

Agents participants en el dispositiu davant d'un dels locals de Sant Feliu on s'ha intervingut.

Agents participants en el dispositiu davant d'un dels locals de Sant Feliu on s'ha intervingut. / ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional van dur a terme dijous al vespre un operatiu en dos establiments -un d'ells un bar- de Sant Feliu. En total, van identificar 19 persones i van detenir un individu per irregularitats de la llei d'estrangeria.

A més, van aixecar 10 denúncies relacionades amb tinença de drogues i armes, van fer actes d’inspecció als locals i van sancionar un establiment per permetre el consum dins del seu espai.

Hi van participar 24 efectius policials -14 de la Policia Local, cinc de la Policia Nacional, cinc dels Mossos- i dos inspectors de treball. La unitat canina (K-9) de la Policia Local va facilitar la detecció de substàncies estupefaents, especialment en escorcolls en locals i espais públics. La incorporació de la K-9 es va fer fa menys d’un any i segons l'ajuntament "referma l’aposta clara del consistori per perseguir el tràfic o possessió de substàncies estupefaents". Tot i que afegeixen que "tot i tractar-se d’una minoria les persones que cometen aquesta mena de delictes a Sant Feliu, des del consistori es vol erradicar qualsevol conducta delictiva de la ciutat".

A presó i en procés d'expulsió

L’operatiu policial de dijous s’emmarca en la política de "tolerància zero" amb les conductes delictives a la ciutat, segons informa l’Ajuntament de Sant Feliu. El consistori recorda que recentment un veí de 24 anys, multireincident i amb més de 40 antecedents, ha ingressat finalment a presó després de cometre diversos delictes. La Policia Nacional està tramitant ara la seva expulsió.

Aquest individu, conegut pels cossos policials, acumulava nombroses detencions per robatoris -alguns amb violència- i participació en baralles, i havia generat preocupació entre els veïns. Tant la Policia Local com els Mossos d’Esquadra feia temps que el tenien identificat, l'havien detingut molts cops i actuaven per frenar la seva activitat, com va explicar Diari de Girona.

Notícies relacionades i més

Des de l’Ajuntament s’havien reclamat mesures més dures als estaments judicials i canvis normatius per evitar la seva reincidència. Segons informa el consistori, “la bona feina de la Policia Local amb les detencions i el diàleg constant amb el sistema judicial” han estat claus per aconseguir “treure de circulació una persona que no es volia adaptar a les normes de convivència”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Deu mossos ferits en una persecució entre Lloret i Vidreres per aturar un conductor que ha donat positiu en drogues
  2. Una sentència condemna l'Ajuntament de Girona a pagar 9,7 milions a l'exconcessionària dels dos aparcaments municipalitzats
  3. S'accidenta amb patinet amb una menor de quatre anys a Palafrugell i acaba apunyalant un jove que l'intentava ajudar
  4. Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
  5. Aquest és el secret dels millors brunyols de l’Empordà
  6. Els Bombers han de rescatar amb helicòpter un operari ferit en un edifici en obres de Girona
  7. El col·legi Maristes prepara la trobada d’exalumnes més multitudinària
  8. T'interessa la resposta: Fins a quina edat hem de beure llet? Els experts ho tenen clar

Rescaten una boletaire ferida a prop d’un hotel de Sant Feliu de Pallerols

Rescaten una boletaire ferida a prop d’un hotel de Sant Feliu de Pallerols

Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda

Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda

Els Agents Rurals augmenten un 34% la seva activitat amb la incorporació de nous efectius

Els Agents Rurals augmenten un 34% la seva activitat amb la incorporació de nous efectius

Vidreres crea els Premis de Reconeixement Vidrerenc de l’Any per distingir el talent local

Vidreres crea els Premis de Reconeixement Vidrerenc de l’Any per distingir el talent local

Un operatiu policial en dos locals de Sant Feliu deixa un detingut, 19 identificats i 10 denúncies per drogues i armes

Un operatiu policial en dos locals de Sant Feliu deixa un detingut, 19 identificats i 10 denúncies per drogues i armes

Míchel espera el millor Barça al derbi a Montjuïc: «No crec que vegin el Girona com una banda»

Míchel espera el millor Barça al derbi a Montjuïc: «No crec que vegin el Girona com una banda»

Trien el jurat popular i comença el judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol

Trien el jurat popular i comença el judici contra l'acusat d'assassinar la parella a Campdevànol

Blanes crea una taxa per controlar les empreses que es gestionen les deixalles

Blanes crea una taxa per controlar les empreses que es gestionen les deixalles
Tracking Pixel Contents