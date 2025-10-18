Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Troben una balena morta a Pals

L'animal tenia tres talls al llom possiblement causats per l’hèlix d’un vaixell

Les imatges de la balena a la platja de Pals

Les imatges de la balena a la platja de Pals

Veure Galeria

Balena a la platja de Pals. / Oriol Leza

Oriol Leza

Pals

Una balena morta ha aparegut aquest divendres a la platja gran de Pals. L’avís va arribar entre les 17.00 i les 18.00 h, quan es va detectar el cos a la deriva. Poc després de l'arribada de la Policia Local, el cos de l'animal va quedar encallat a la platja just davant d’una zona d’apartaments turístics. El cetaci —de grans dimensions— presentava tres talls equidistants al llom. Els Agents Rurals, que també van examinar l'animal, van avisar el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) del Prat de Llobregat.

Aquest dissabte, cap a les 13.00 h, personal del CRAM s’ha desplaçat fins a la platja amb una retroexcavadora i un camió. Els tècnics han confirmat que es tracta d’un catxalot i, per l’estat necròtic del cos, han descartat fer l’autòpsia, tot i que han recollit mostres -com un queixal i teixit-. Segons apunten els tècnics, les lesions són compatibles amb l’impacte de l’hèlix d’un vaixell, que hauria provocat la mort de l’animal. Les restes s’han preparat per al seu trasllat i posterior incineració.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents