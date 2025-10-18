Troben una balena morta a Pals
L'animal tenia tres talls al llom possiblement causats per l’hèlix d’un vaixell
Oriol Leza
Una balena morta ha aparegut aquest divendres a la platja gran de Pals. L’avís va arribar entre les 17.00 i les 18.00 h, quan es va detectar el cos a la deriva. Poc després de l'arribada de la Policia Local, el cos de l'animal va quedar encallat a la platja just davant d’una zona d’apartaments turístics. El cetaci —de grans dimensions— presentava tres talls equidistants al llom. Els Agents Rurals, que també van examinar l'animal, van avisar el Centre de Recuperació d’Animals Marins (CRAM) del Prat de Llobregat.
Aquest dissabte, cap a les 13.00 h, personal del CRAM s’ha desplaçat fins a la platja amb una retroexcavadora i un camió. Els tècnics han confirmat que es tracta d’un catxalot i, per l’estat necròtic del cos, han descartat fer l’autòpsia, tot i que han recollit mostres -com un queixal i teixit-. Segons apunten els tècnics, les lesions són compatibles amb l’impacte de l’hèlix d’un vaixell, que hauria provocat la mort de l’animal. Les restes s’han preparat per al seu trasllat i posterior incineració.
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025