Un incendi crema una barraca i un canyissar a Sant Feliu de Guíxols
Els Bombers intervenen en un nou foc a Sant Amanç, una zona amb antecedents d’incendis intencionats durant l'estiu
Un incendi va cremar aquest diumenge una barraca i un canyissar al municipi de Sant Feliu de Guíxols.
El foc es va declarar poc després de les nou del vespre al carrer Pecher, a la zona de Sant Amanç, i els Bombers es van mobilitzar després de rebre l’avís de la Policia Local.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers, que van treballar en dos focus d’incendi. El segon, de més intensitat, va afectar un canyissar i es va propagar fins a una barraca, que va quedar completament calcinada. En total, el foc va afectar uns deu metres quadrats de vegetació.
Les causes de l’incendi estan sota investigació.
Cal recordar que aquesta és una zona on, durant l’estiu, s’han registrat diversos incendis de caràcter intencionat. El passat 20 d’agost, els Mossos d’Esquadra, amb la col·laboració dels Agents Rurals i la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols, van denunciar penalment un home de 55 anys com a presumpte responsable de quatre incendis forestals a l’àrea de Sant Amanç. L’home viu en una barraca propera als llocs afectats i acumula antecedents de conflictes veïnals i problemes de convivència.
