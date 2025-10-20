Marc Casanovas presenta Endavant Palafrugell per desencallar un poble "aturat"
El candidat d'ERC es marca reptes com crear un parc públic d'habitatge o mantenir l'essència del municipi
El candidat d'ERC a Palafrugell per a les eleccions del 2027, Marc Casanovas, ha presentat aquest cap de setmana el projecte Endavant Palafrugell-ERC que fa una crida a "desencallar un Palafrugell aturat" i va defensar la necessitat de posar el poble "en marxa, amb força, rumb i esperança". Un parc públic d'habitatge, un pla de xoc per al català o preservar l'essència del municipi van ser algunes de les accions que espera tirar endavant.
“Palafrugell no és un producte ni un parc temàtic: és casa nostra.” Amb aquesta idea com a eix central, Casanovas va reivindicar un projecte 100% palafrugellenc, autèntic i de proximitat, fonamentat en tres pilars: la cultura i el catalanisme, el territori i el talent humà.
Durant el seu discurs, Casanovas va lamentar que “en els darrers anys hem viscut un Palafrugell en pausa, com un vaixell sense timó”.
Considera que cal “decisió i lideratge per fer-lo avançar”. “El meu compromís és aixecar l’àncora i posar aquest vaixell en marxa. És hora de desplegar les veles de les oportunitats”, va dir.
D'altra banda, durant la presentació del projecte, Casanovas va posar èmfasi en la importància de mantenir la identitat pròpia i preservar el paisatge, l’essència i el patrimoni del poble. En aquest sentit, va apuntar que “no volem ser un poble més de costa, sinó un poble autèntic, viu i orgullós del qual és”.
També va anunciar l’impuls d’un pla de xoc per al català per revertir la pèrdua d’ús social de la llengua: “La llengua no sobreviu sola. Cal defensar-la amb accions concretes des del municipi.”
De professió gestor ambiental, Casanovas destaca la protecció del territori i el paisatge, tot comprometent-se a “fer tot el possible per preservar els espais naturals” i a actualitzar el POUM per garantir un creixement sostenible.
Manca d'habitatge
Entre les seves prioritats, Casanovas va destacar la necessitat d’afrontar el greu problema de l’habitatge: “No vull acomiadar-me de més amics perquè no troben on viure. Cal construir un parc públic d’habitatge ja”. També va defensar la millora dels serveis públics i la seguretat ciutadana, entesa com la base del benestar i la dignitat de la vida quotidiana: “La seguretat no és una consigna, és la tranquil·litat de sentir-se bé a casa, al carrer i al barri.”
El candidat va fer una defensa del patrimoni cultural, gastronòmic i social del municipi, recordant que “la cultura no la fan només els grans artistes, sinó la gent que hi creu i l’estima”. També ha reclamat més suport al mercat i al comerç local, definint-los com a “cor del Palafrugell viu que tots volem”, i ha advocat per retenir el talent jove i potenciar una economia local diversificada.
Amb Endavant Palafrugell, Marc Casanovas proposa una alternativa “fresca, renovadora i valenta” al govern actual, que considera esgotat i sense rumb".
Casanovas va cloure l'acte amb el missatge "no és només política, és amor per Palafrugell. És el desig profund que el nostre poble torni a navegar amb força, amb rumb i amb esperança. Palafrugell té futur. Només cal posar-lo en marxa.”
