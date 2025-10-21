Palafrugell amplia la zona restringida per a patinets
Les noves restriccions se situen en carrers del centre i passeigs dels nuclis costaners
La mesura forma part d'una campanya centrada en educació viària, informació ciutadana i control policial
L'Ajuntament de Palafrugell ha ampliat les restriccions la zona restringida per a patinets elèctrics, tant en carrers del centre com dels nuclis costaners. La mesura s'ha pres per garantir la seguretat a les zones amb més afluència de vianants i evitar-hi accidents. Es tracta d'una de les accions d'una campanya de sensibilització i educació viària sobre l’ús dels patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal (VMP) que va sorgir dels pressupostos participatius. Inclou altres iniciatives com l'educació als joves. Més de sis-cents escolars han rebut formació.
La campanya s’estructura en quatre eixos principals que combinen prevenció, educació i control. Abans de posar-la en marxa s'ha fet una radiografia de la situació actual.
La Policia Local ha elaborat un estudi de la realitat dels patinets al municipi, amb dades sobre els punts de major concentració d’usuaris, les infraccions més habituals i les zones de risc per a la seguretat viària. Un cop finalitzada la campanya, la Policia Local elaborarà una avaluació comparativa per mesurar l’impacte de les accions de sensibilització i control, i valorar possibles millores futures.
Les noves zones on s'han aplicat restriccions per als patinets i les bicicletes són les següents:
- Centre de Palafrugell: carrers Botines (de Camí Fondo fins al Raval Inferior), Tarongeta (del carrer de la Lluna fins a Pi i Margall), Pagès i Morató, Major, Consell, Allada, d’en Vela, de la Notaria, plaça Can Mario i plaça del Priorat Santa Anna.
Nuclis costaners:
- Calella: passeig del Canadell, plaça Sant Pere, Les Voltes, Calau i carrer Francesc Estrabau.
- Llafranc: passeig Cipsela i carrer Francesc de Blanes.
- Tamariu: passeig del Mar.
També es reforçarà la senyalització.
Educació viària
En l’àmbit educatiu, durant tota una setmana, estudiants de segon i tercer d'ESO que són els futurs usuaris de patinets, han participat en sesions de formació sobre seguretat viària i normativa d'ús dels patinets. Han participat més de 670 alumnes.
Les activitats han combinat teoria i pràctica, i s’han impartit amb la col·laboració de la Policia Local. Des de l'Ajuntament han explicat que "s’ha posat l’accent en la responsabilitat individual, la recomanació d’usar el casc per protegir-se i el respecte a les normes".
Pel que fa a la sensibilització ciutadana, s’ha editat un fulletó informatiu i es publicarà contingut específic a les xarxes socials municipals amb consells de seguretat i recordatoris sobre la normativa d’ús dels patinets elèctrics. Els materials difonen missatges clars sobre el fet que és obligatori portar casc, que està prohibit circular per voreres i zones de vianants, o que cal respectar la velocitat màxima de 25 km/h, entre altres.
