La Policia Local de Pals celebra la seva patrona
Lliuren distincions per a policies, Protecció Civil i administració
Redacció
La Policia Local de Pals va commemorar dissabte -18 d'octubre- la festivitat dels Àngels Custodis, la seva patrona, en un acte que va reunir autoritats i membres del cos a la sala d’actes de Ca la Pruna.
L’alcalde de Pals, acompanyat per diversos regidors, va presidir l’acte, en què es van lliurar reconeixements i distincions als agents, membres de Protecció Civil i personal administratiu per la seva dedicació en matèria d’ordre públic, civisme, seguretat i proximitat amb la ciutadania.
Entre els guardonats va destacar en Joan Mac Cragh, que va superar recentment el Curs Bàsic d’Agent de la Policia de Catalunya a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). També es va reconèixer Ester Granados, que va guanyar una oposició interadministrativa, i el Jesús García, que va aprovar un procediment obert i va quedar com a agent en pràctiques fins a completar el curs bàsic a l’ISPC. A més, es van lliurar distintius als agents Josep Ojeda i Marc Carbó per cinc anys de servei a la Policia Local.
Durant l’acte, Protecció Civil de Pals va rebre una felicitació especial per la seva implicació en diverses activitats i serveis de suport al municipi, especialment per l’atenció a col·lectius vulnerables. Dos dels seus membres van ser reconeguts de manera destacada per la seva participació voluntària en les tasques d’extinció dels incendis de Castella i Lleó, informa l'ajuntament.
L’alcalde i el cap de la Policia Local van posar en valor el compromís del cos amb la prevenció i la lluita contra la delinqüència a Pals, ressaltant la feina constant per reduir-ne la incidència. També van subratllar el paper clau de la policia de proximitat i el caràcter social del servei, que ofereix atenció 24 hores al dia, els 365 dies de l’any, garantint així una presència activa i propera a la comunitat.
