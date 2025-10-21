Sant Feliu de Guíxols obligarà a tancar a les deu de la nit tres supermercats per problemes d'ordre públic
La policia local havia aixecat diverses actes per molèsties que generaven als veïns o per vendre alcohol a menors
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha ordenat que tres supermercats que hi ha al municipi tanquin, a tot tardar, a les deu de la nit. Els comerços del municipi no tenen horari de tancament perquè és una ciutat turística. Malgrat tot, la llei ofereix la possibilitat als municipis de regular-lo si hi ha problemes d'ordre públic. El consistori assegura que en diverses ocasions la policia local ha aixecat actes per la venda d'alcohol fora de les hores permeses, venda de begudes alcohòliques a menors i també queixes dels veïns per les molèsties que els establiments generaven. L'ajuntament assegura que en tots els casos, els establiments han fet "cas omís".
La limitació horària dels tres establiments s'ha fet a partir d'un decret d'alcaldia i es basa en informes tècnics que avalen la decisió de limitar l'horari de tancament a les deu de la nit per problemes d'ordre públic.
En aquests informes tècnics s'hi inclouen les actes policials que s'han aixecat per les actuacions irregulars en la venda d'alcohol o per les molèsties generades als veïns i com han seguit exercint-les després de les actuacions policials.
El govern municipal assegura que vol "tallar de soca-rel" els probleme, ii per això han optat per actuar amb diligència i tancar els supermercats amb un decret d'alcaldia. L'objectiu és garantir la convivència amb els veïns de la zona i que es respecti la normativa en la venda de begudes alcohòliques, regulada amb un horari establert i restringida del tot per a menors d'edat.
