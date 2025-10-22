Amenaça veïns i treballadors amb una arma blanca mentre s’instal·lava una porta antiocupes a Sant Feliu
La Policia Local arresta l’home "in fraganti", que és conegut amb el seu germà per comportaments incívics i delictius a la zona
La Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va detenir el passat 13 d’octubre, cap a les 12 del migdia, un home que, segons testimonis, estava amenaçant veïns i treballadors amb un arma blanca mentre aquests col·locaven una porta antiocupes en un immoble del municipi.
Segons ha informat el sergent del cos policial, Richard Navarro, a través d’un vídeo difós a les xarxes socials municipals, la central operativa va rebre l’avís telefònic alertant de la situació. Ràpidament s’hi van desplaçar tres patrulles de la Policia Local, amb un total de sis efectius, que van procedir a la detenció del sospitós pel presumpte delicte d’amenaces amb arma blanca.
Després de la detenció, l’individu va ser traslladat a dependències dels Mossos d’Esquadra per ser posat a disposició judicial.
Fonts policials han assenyalat que tant el detingut com el seu germà havien protagonitzat diverses conductes incíviques i presumptament delictives a la zona, que l'ajuntament no ha volgut especificar.
De fet, des de feia mesos, la Policia Local havia establert un seguiment específic durant l’estiu, reforçant la vigilància amb patrulles estàtiques i escorcolls preventius, tant en el torn ordinari com a través de l’unitat canina.
