Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia "acorralada"
L'enfrontament va començar a la zona de la Planassa després d'una nit de concerts i es va traslladar a un carrer del costat
Palamós va viure divendres a la nit una jornada de concerts a l’aparcament del port. Després de la celebració, un grup d’unes 10 persones es va barallar a la zona de la Planassa i posteriorment va acorralar la Policia Local en un carrer proper, al Canó.
La patrulla, atrapada, va haver de demanar reforços, i fins al lloc s’hi van sumar més efectius de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. Segons fonts municipals, els implicats van mostrar una actitud molt agressiva i hostil durant tot l’enfrontament.
Una persona va resultar ferida lleument, sense necessitat d’assistència sanitària. Finalment, vuit persones van ser identificades i els fets continuen sota investigació, sense descartar-se detencions aviat.
Explicacions al ple
L’incident ha generat alarma entre els veïns, i en el ple municipal el regidor de Seguretat, Antoni Bachiller, va respondre a preguntes del regidor de Junts, Josep Santamaria. Bachiller va explicar que la policia va quedar "acorralda" al carrer Canó i que la majoria dels implicats en els fets són menors d’edat, i que dos adults, familiars dels menors, també estan involucrats. Tots ells ja eren coneguts per la policia; les diligències dels menors s’enviaran a la fiscalia de Menors, mentre que les dels adults passaran als jutjats.
El regidor també va recordar que la zona disposa de càmeres de vigilància pendents de l’aprovació de la Comissió de Videovigilància, que seran útils per identificar implicats en incidents similars en el futur.
