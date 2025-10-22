La Bisbal invertirà 1,4 milions en la millora integral de la Gi-660 al tram urbà
L'Ajuntament ha arribat a un acord amb la Generalitat que traspassarà la titularitat de la via i finançarà una part de les obres amb un milió d'euros
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya han acordat la signatura d’un conveni de col·laboració per al traspàs del tram urbà de la carretera GI-660 i l’execució de les obres de millora integral de la travessera, amb una inversió total d’1,4 milions d’euros.
El tram de 570 metres transcorre pel centre de la Bisbal, connectant la C-66 amb la C-660. Des del govern consideren que les deficiències fan "imprescindible" una actuació de millora integral. El projecte, amb un pressupost total d’1.401.123,51 euros (IVA inclòs), preveu la renovació del paviment, la urbanització de l’entorn de la plaça del Pont Vell, la millora de l’enllumenat públic i la instal·lació de nou mobiliari urbà.
L’acord estableix un doble objectiu: d’una banda, la col·laboració institucional per executar i finançar les obres de transformació del carrer Cavallers, incloses en el projecte “Condicionament de travessera a la GI-660 del PK 0+000 al 0+570”; de l’altra, el traspàs de titularitat municipal del tram un cop finalitzades les obres.
El finançament es distribuirà de la següent manera: la Generalitat aportarà 1.047.099,66 euros (74,73% del cost total) corresponents a obra civil, senyalització, drenatge i serveis afectats; i l’Ajuntament de la Bisbal hi destinarà 354.023,85 euros (25,27% del pressupost), per a les partides d’urbanització, enllumenat i mobiliari urbà, que passaran a ser de titularitat municipal. A més, el projecte comptarà amb una aportació addicional de 150.000 euros procedents del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
Pacificar el trànsit
L’objectiu de les obres és pacificar i reordenar el trànsit en aquest tram per adequar-lo a la seva nova funcionalitat com a carrer urbà, millorant la seguretat viària, l’accessibilitat i la qualitat de l’espai públic. El traspàs de titularitat a l’Ajuntament es farà efectiu mitjançant resolució del Departament de Territori un cop s’hagin executat i rebut les obres.
Aquesta actuació s’emmarca dins l’estratègia del govern municipal —conformat per PSC i Compromís per la Bisbal–Junts—, centrada en la millora de la mobilitat, la sostenibilitat i la qualitat urbana, amb l’objectiu de continuar millorant els accessos al municipi i afavorir una mobilitat més segura i accessible per a tothom.
