Tots per la Bisbal força mantenir les bonificacions per compostatge i ús de la deixalleria
El govern retira la seva proposta de reducció i manté els descomptes actuals del 20% i 15% per fomentar el reciclatge i la sostenibilitat
El govern de la Bisbal retira la rebaixa de les bonificacions per compostatge i deixalleria a proposta de Tots x La Bisbal (TxLB). Es mantindran els decomptes actuals del 20% per composatge casolà i el 15% per ús de la deixalleria -tots dos acumulables.
La proposta inicial del govern preveia limitar aquestes bonificacions i introduir una quota de 3 € per cada ús addicional de la deixalleria a partir de la vint-i-cinquena visita anual, cosa que hauria pogut suposar un cost extra de fins a 84 € l’any per als usuaris habituals.
El governdel PSC i Compromís-Junts va retirar, en la comissió informativa de l’Ajuntament celebrada ahir, la seva proposta a instàncies del grup municipal de TOTS x LA BISBAL, que segons ha informat, va condicionar el seu vot favorable al text a mantenir per l’any vinent aquestes bonificacions vigents el 2025.
El portaveu de TxLB, Xavier Dilmé, ha celebrat la rectificació i ha recordat que “cal fomentar el reciclatge i el compostatge, no penalitzar-lo”. També ha destacat que el seu grup mantindrà una actitud "útil i constructiva" per garantir polítiques beneficioses per a la ciutadania. Tots per la Bisbal va abandonar el govern fa poc més d'una setmana deixant-lo en minoria.
Les principals figures impositives, com l’IBI i la taxa d’escombraries, es mantindran congelades el 2026, en compliment del pacte de govern vigent.
