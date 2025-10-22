Caçades dues lladres multireincidents amb perruca després de robar en dues botigues de Platja d’Aro
Portaven més de 1.000 euros en roba dins bosses folrades i van ser atrapades per agents de paisà de la Policia Local
La Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró va detenir dijous passat dues dones acusades de robar peces de roba valorades en més de 1.000 euros de dos establiments comercials ubicats a l’avinguda de S’Agaró.
Les detingudes duien perruques per evitar ser identificades i utilitzaven bosses folrades per eludir els sistemes d’alarma dels comerços. Aquesta tècnica, ja coneguda entre els cossos policials, és habitual en furts premeditats a botigues. De fet, les dones acumulen diversos antecedents per delictes de furt en altres municipis catalans.
La detenció va ser possible gràcies a un dispositiu especial de vigilància preventiva, en què participaven agents de paisà del Grup de Delinqüència Urbana. Cap a les sis de la tarda, mentre patrullaven per la zona comercial, els agents van observar dues dones caminant amb una bossa gran i aparentment molt pesada en direcció al pàrquing de la plaça Europa. Un cop allà, van descarregar el contingut al maleter d’un vehicle de color gris, sense bosses de compra ni tiquets visibles.
Aquest comportament va aixecar sospites, i els agents van alertar les patrulles uniformades. Poc després, el vehicle va abandonar el pàrquing i va ser interceptat a l’avinguda de Castell d’Aro. Durant la identificació, les dues ocupants van reconèixer de manera espontània haver robat roba de dues botigues.
En escorcollar el vehicle, els agents van trobar una gran quantitat de peces de roba noves, totes amb les etiquetes de preu encara posades. El valor total dels articles sostrets superava els 1.000 euros. Les representants legals dels establiments afectats van confirmar l’origen dels productes i van presentar denúncia a la comissaria de la Policia Local. Tot el material va ser recuperat i retornat als comerços.
Les dues dones, que acumulen antecedents per delictes de furt en altres municipis catalans, van ser traslladades a les dependències de la Policia Local, informades dels seus drets i se’n van instruir les diligències pertinents.
La Policia Local valora positivament la intervenció, que s’emmarca dins del dispositiu de vigilància preventiva permanent a les zones comercials del municipi.
