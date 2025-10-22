Ferit greu en caure per un penya-segat en una cala de Sant Antoni
L’home va ser localitzat a les roques i evacuat en ambulància al Trueta amb una hemorràgia
Un home va resultar ferit greu aquest dimarts al vespre després de caure per un penya-segat a la cala de Cap Roig, a Sant Antoni.
L’avís va activar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) poc després de dos quarts de nou del vespre. En arribar al lloc, els efectius van localitzar l’home a les roques, a prop de l’hotel de Cap Roig.
Tot i la dificultat de l’entorn, no va ser necessari activar els especialistes dels GRAE, ja que els Bombers van poder accedir fins on es trobava la víctima, asseguda en unes roques al fons del penya-segat, d’uns 11 metres d’alçada. Li van practicar les primeres atencions, li van controlar una hemorràgia que presentava i el van traslladar amb urgència fins a l’ambulància, que esperava a la zona.
Segons informen els Bombers, l’home va resultar ferit greu i va ser evacuat a l’Hospital Josep Trueta de Girona amb ambulància.
