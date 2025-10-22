Palamós adjudica el contracte de residus per 72,5 milions per 10 anys
L'empresa Urbaser, que actualment ja dona el servei, començarà a aplicar els canvis que inclouen el porta a porta a partir de l'1 de desembre
L'Ajuntament de Palamós ha aprovat adjudicar el nou contracte de Residus, Neteja Viària i de Platges a l'empresa Urbaser, per 72,5 milions per 10 anys. És l'única que es va presentar al concurs i la que actualment presta el servei. Començarà a donar-lo amb el nou contracte, de forma gradual, a partir de l'1 de desembre. Es va aprovar amb els vots del govern (ERC, PSC) i la CUP. La resta de formacions, a l'oposició (VOX, Junts, Som-hi Palamós i Sant Joan) , van votar-hi en contra.
El contracte actual del 2006 ha tingut cinc pròrrogues i amb la nova contractació, s'espera millorar el servei. La pròrroga vigent acaba el 30 de novembre.
En les millores i canvis en la gestió s'incorpora el porta a porta, en diferents modalitats i en alguns sectors. Una part del municipi comptarà amb el sistema de cubells individuals de recollida porta a porta i la resta funcionarà amb el sistema d'illes emergents. També es contemplenposar en marxa millores en els equipaments que s'utilitzen per a la neteja i nous serveis com el de les platges el cap de setmana durant tot l'any.
L'oposició va votar en contra qüestionant que es pugui donar un millor servei. Durant el torn d'intervencions, la regidora de Vox, Cristina Ruz, va criticar que es donés "a una empresa que no funciona, no ha funcionat amb una recollida convencional, imagini's amb un porta a porta".
Des de Junts, Raimon Trujillo, va apuntar que es dona un contracte "que sabem que hi haurà una manca de supervisió important" que s'ha vist fins ara per la manca d'obertura de serveis a aquesta mateixa empresa pel servei que està donant.
La regidora Teresa Ferrés, de Som-hi per Palamós i Sant Joan, va remarcar que no creuen que es pugui portar a la pràctica el que es proposa. " Quan ho llegeixes", va dir, penses que "és ben bé que el apaper ho aguanta tot".
Des de la CUP, Alexan Weltz, en canvi, va donar suport a l'aprovació després de molts anys amb un contracte caducat.
L'alcaldessa, Maria Puig, va manifestar que "els estudis són molts i la conclusió que cap en si mateix s'adaptava a la totalitat de tot el municipi i per això aquest sistem mixt barrejat amb diferent opcions".
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així