Raimon Trujillo renuncia a ser l'alcaldable de Junts a Palamós
El regidor ha comunicat al partit la decisió presa per motius professionals
Raimon Trujillo-Coris, ara regidor a l'Ajuntament de Palamós, renuncia a ser l'alcaldable de Junts per motius professionals.
Ha comunicat la seva decisió de no encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan a les properes eleccions municipals del 2027, amb la voluntat de poder compaginar de manera adequada els seus compromisos professionals amb la vida personal.
Després d’uns anys liderant el grup municipal de Junts per Catalunya a Palamós, Trujillo-Coris ha manifestat que aquest ha estat un període intens i enriquidor, i ha volgut agrair la confiança de l’equip, de la militància i de la ciutadania.
La presidenta de la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, ha traslladat a Raimon Trujillo un agraïment per la tasca feta durant aquest temps, destacant el seu compromís amb el projecte municipalista de Junts i la seva dedicació al servei del municipi.
Des de Junts han manifestat que l'organització "continuarà treballant per definir el nou cap de llista de cara a les eleccions municipals, amb la voluntat de presentar una candidatura sòlida i preparada per continuar defensant els interessos del poble amb il·lusió i responsabilitat".
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així