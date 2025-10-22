Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Raimon Trujillo renuncia a ser l'alcaldable de Junts a Palamós

El regidor ha comunicat al partit la decisió presa per motius professionals

El regidor de Junts, Raimon Trujillo.

El regidor de Junts, Raimon Trujillo. / Junts per Palamós

Redacció

Palamós

Raimon Trujillo-Coris, ara regidor a l'Ajuntament de Palamós, renuncia a ser l'alcaldable de Junts per motius professionals.

Ha comunicat la seva decisió de no encapçalar la candidatura de Junts per Catalunya de Palamós i Sant Joan a les properes eleccions municipals del 2027, amb la voluntat de poder compaginar de manera adequada els seus compromisos professionals amb la vida personal.

Després d’uns anys liderant el grup municipal de Junts per Catalunya a Palamós, Trujillo-Coris ha manifestat que aquest ha estat un període intens i enriquidor, i ha volgut agrair la confiança de l’equip, de la militància i de la ciutadania.

La presidenta de la Vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, ha traslladat a Raimon Trujillo un agraïment per la tasca feta durant aquest temps, destacant el seu compromís amb el projecte municipalista de Junts i la seva dedicació al servei del municipi.

Des de Junts han manifestat que l'organització "continuarà treballant per definir el nou cap de llista de cara a les eleccions municipals, amb la voluntat de presentar una candidatura sòlida i preparada per continuar defensant els interessos del poble amb il·lusió i responsabilitat".

