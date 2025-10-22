Intenta robar en una casa de S'Agaró i es canvia de roba per evitar ser detingut
La Policia Local el localitza i l'arresta després que trenqués el vidre d’una casa i intentés entrar-hi
La Policia Local de Platja d’Aro han detingut un presumpte lladre que va intentar robar en una casa de S'Agaró i que es va canviar de roba per evitar ser detingut.
L'arrestat és un home de 24 anys, veí de Cassà de la Selva, que està acusat d’un intent de robatori amb força en un domicili i d’un delicte lleu de danys.
Els fets es van produir el dissabte 18 d’octubre, quan cap a dos quarts de dues un ciutadà va alertar la policia després de veure una persona trencar un vidre de la porta d’una casa al carrer Gironès i intentar accedir-hi. En ser sorprès, el sospitós va fugir i es va amagar en un habitatge proper.
Diverses patrulles es van desplaçar ràpidament fins al lloc i, gràcies a la descripció del testimoni i una bona coordinació, van localitzar la casa on s’havia refugiat.
Els agents van contactar amb els inquilins d’aquest habitatge, constatant que es tractava d’un immoble on vivien diverses persones. Davant dels indicis clars de la presència del sospitós a l’interior, els agents van advertir verbalment als ocupants perquè col·laboressin, però com que no van respondre, van entrar a les zones comunes i van trobar el sospitós.
Un cop localitzat, el sospitós va ser traslladat a l’exterior de l’habitatge i identificat pel testimoni com la persona que havia intentat accedir al domicili. Per intentar evitar ser reconegut, l’home s’havia canviat part de la roba. Finalment, va ser identificat i detingut.
La policia també va comprovar que el domicili afectat tenia un vidre trencat, restes a terra i signes d’intent d’entrada per escalament. El detingut va ser traslladat a dependències policials, informat dels seus drets, i les diligències estan ja en mans judicials.
