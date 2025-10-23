Palamós instal·larà més càmeres de videovigilància després de la baralla multitudinària
L’Ajuntament reclama més presència policial i demana reactivar un dispositiu conjunt per combatre la multireincidència
L’Ajuntament de Palamós instal·larà més càmeres de videovigilància després de la baralla multitudinària del passat cap de setmana. Aquesta és una de les conclusions extretes de la reunió entre diversos representants del consistori amb comandaments de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra a la comarca d'aquest matí. Des del consistori assenyalen que l’objectiu de la trobada ha estat posar damunt la taula qüestions vinculades a la seguretat al municipi i reforçar la col·laboració entre els dos cossos policials.
La reunió s’ha convocat arran dels incidents ocorreguts la matinada del diumenge 19 d’octubre a la zona de la Planassa, on es va produir una baralla multitudinària. Els agents de la Policia Local i dels Mossos van identificar les vuit persones implicades, a les quals ja s’han obert diligències. Per tal de millorar la seguretat al municipi, l’Ajuntament demana una coordinació més estreta entre els dos cossos i un augment de la presència de patrulles dels Mossos que se sumin a les de la Policia Local, sobretot en dies festius i a les zones d’oci nocturn.
Activació del dispositiu Kampai
L’alcaldessa de Palamós, Maria Puig, també ha demanat als cossos policials l’activació del dispositiu de seguretat ciutadana Kampai, un desplegament conjunt entre Policia Local i Mossos d’Esquadra que opera en diferents punts del municipi amb l’objectiu d’erradicar la multireincidència de persones detingudes de forma reiterada i posades en llibertat un cop compareixen davant del jutge. Segons fonts municipals, “aquesta reincidència és un dels principals problemes que generen percepció d’inseguretat”. Per això, el consistori demana a la judicatura “una interpretació de la llei menys tolerant i permissiva, que redueixi aquesta situació que provoca la reincidència”.
Més càmeres de vigilància
Paral·lelament, el municipi continuarà ampliant la instal·lació de càmeres de videovigilància per "reforçar la seguretat ciutadana i el control del trànsit". Actualment, Palamós ja disposa de 27 dispositius repartits per diversos punts, instal·lats progressivament des de 2018. Les imatges es visualitzen a la comissaria de la Policia Local, on els agents les poden controlar remotament. Alguns dispositius estan destinats exclusivament a la vigilància i la seguretat ciutadana, mentre que altres serveixen per al control del trànsit i la lectura de matrícules.
Sis noves càmeres a la Planassa
Aquest mes de juliol s’han instal·lat sis noves càmeres de videovigilància a la zona de la Planassa, en el tram de l’avinguda de l’Onze de Setembre comprès entre la plaça de la Catifa i la baixada del port. Cinc d’aquestes càmeres estan orientades a la vigilància ciutadana i una al control del trànsit. Tot i que ja estan en funcionament, encara no es poden utilitzar com a prova judicial, ja que estan pendents de l’autorització de la Comissió de Videovigilància de Catalunya. L’Ajuntament ha demanat la màxima urgència en aquests tràmits per poder activar el servei en la seva totalitat.
