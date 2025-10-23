Simulacre d'inundació al Baix Empordà pel desbordament del Ter
Protecció Civil i el Consell Comarcal han posat a prova els protocols d'actuació i la coordinació entre administracions
Protecció Civil de la Generalitat i el Consell Comarcal del Baix Empordà van organitzar ahir un simulacre d’inundació per desbordament del riu Ter amb l’objectiu de posar a prova els protocols d’actuació i la coordinació entre administracions i serveis d’emergència del territori. Es va recrear un episodi de pluges intenses a les Gavarres que causava el desbordament i diverses afectacions a infraestructures i vies de comunicació a la zona.
L’exercici, que es va desenvolupar a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, va reunir una trentena de participants, entre representants dels ajuntaments de Torroella i de Gualta, membres de la Policia Local, els Bombers, els Mossos d’Esquadra i tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Durant el simulacre es va recrear l'episodi de pluges i el desbordament al Baix Ter. A partir de l’evolució de les pluges, es van establir les línies d’actuació dels ajuntaments de Gualta i de Torroella coordinades amb altres cossos.
L’exercici va permetre posar en pràctica els plans INUNCAT i DUPROCIM dels municipis implicats, així com comprovar l’eficàcia de la comunicació entre els diferents serveis operatius.
Entre les situacions plantejades hi havia la inundació de carreteres i ponts i el rescat d’un autobús afectat per la crescuda del riu, amb l’objectiu de mesurar la capacitat de resposta i la coordinació en temps real.
La consellera comarcal de Sostenibilitat i Acció Climàtica, Agnès Gasull, va destacar que “simulacres com aquest ens permeten posar a prova com ens coordinem, comuniquem i actuem davant d’una emergència real”. Gasull va afegir que la iniciativa “reafirma el compromís del Consell Comarcal amb la seguretat de les persones i amb una gestió responsable del territori”.
Per la seva banda, l’alcalde de Torroella de Montgrí, Jordi Colomí, va valorar positivament l’activitat, assegurant que “ha anat molt bé per familiaritzar-nos amb el nostre DUPROCIM i amb els protocols de Protecció Civil”. Colomí va agrair que s’hagi escollit el municipi com a seu del simulacre, que va qualificar com “un reconeixement a la nostra implicació en la prevenció i gestió dels riscos naturals al Baix Ter”.
El simulacre, pioner a les comarques gironines, va ser coordinat pels Serveis Territorials de Protecció Civil a Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà, amb la col·laboració dels ajuntaments participants. També hi van assistir com a observadors representants dels Bombers, Mossos d’Esquadra, la Universitat de Girona, el projecte Hidronet Baix Ter i diversos consells comarcals de la demarcació.
