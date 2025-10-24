La Bisbal reorganitza el cartipàs després que Tots per la Bisbal abandonés el govern
S'introdueixen noves àrees de treball amb entitat pròpia, com Gestió de l’Aigua, Gestió dels Residus i Contractació Municipal i es desenvolupen àmbits nous com Ocupació i Empresa.
L'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà ha reorganitzat les delegacions de competències entre regidors de l'equip de govern després que els dos regidors de Tots per l'Empordà abandonessin el govern.
Xavier Dilmé i Francesc Cabrillana van renunciar el passat 10 d'octubre. Ara el govern ha redistribuït les funcions per adaptar l'estructura municipal a la composició actual del govern per "millorar l'eficiència dels serveis públics".
El nou cartipàs introdueix noves àrees de treball amb entitat pròpia, com Gestió de l’Aigua, Gestió dels Residus i Contractació Municipal, per la seva rellevància en el funcionament de l’Ajuntament. També es redefinen funcions, com la gestió de circulació, que passa a dependre de Seguretat Ciutadana, i es desenvolupen àmbits nous com Ocupació i Empresa.
L’equip de govern queda configurat així:
- Òscar Aparicio, alcalde, manté les competències de Gestió Econòmica, Seguretat Ciutadana i les noves àrees de Contractació Administrativa i Ocupació i Empresa. Comparteix amb la primera tinenta d’alcaldia, Eva Rovira, les àrees d’Administració i Règim Intern, Transparència, Participació Ciutadana, Via Pública, Gestió de Residus i Gestió de l’Aigua. També comparteix amb Dolors Molina les competències en Drets Socials.
- Eva Rovira, primera tinenta d’alcaldia, continua amb Cultura i Atenció Ciutadana (amb Registre d’Entrada i Administració Electrònica) i assumeix les àrees compartides amb l’alcalde esmentades anteriorment.
- Dolors Molina manté Educació, Igualtat i Feminismes, Gent Gran i Residència Geriàtrica, incorpora l’àrea de Salut i comparteix Drets Socials amb l’alcalde.
- Francesc Vidal continua com a regidor d’Esports i Joventut, gestionant instal·lacions, relacions amb entitats i polítiques de joventut.
- Gaetan Chapel manté Urbanisme, Comunicació Institucional i Tecnologies de la Informació,i incorpora la gestió del Terracotta Museu.
- Josep Maria Plaja continua amb Medi Ambient i Transició Energètica, assumeix Salut
- Pública i té la delegació específica en deixalleria, compostatge i campanyes de sensibilització per al reciclatge.
- Martí Pérez continua amb Promoció Econòmica i Comerç Local, i afegeix Turisme i la gestió del Mercat Setmanal.
Des del govern de la Bisbal informen que "aquesta reorganització aposta per la col·laboració i la transversalitat, consolidant delegacions compartides per afavorir la coordinació entre regidories en àrees estratègiques com la gestió de residus, l’aigua, la via pública i els drets socials.
El decret va entrar en vigor el dimarts i es comunicarà al Ple municipal, a més de publicar-se al Butlletí Oficial de la Província, l’e-Tauler i el Portal de Transparència.
