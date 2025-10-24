Els municipis del Baix Empordà reclamen més mitjans als jutjats de Sant Feliu i la Bisbal
Regidors de Seguretat de diverses poblacions amb policia local s'han reunit amb el president de l'Audiència de Girona i la fiscal en cap de Girona per tractar problemàtiques que afecten la comarca
Una delegació de regidors de Seguretat Ciutadana d'ajuntaments del Baix Empordà amb policia local pròpia es van reunir amb el president de l'Audiència Provincial de Girona, Adolfo Jesús García Morales, per parlar dels problemes que afecten la comarca. També s'han reunit amb la fiscal en cap de Girona, María Ana María Meléndez Gil. Els regidors van posar de manifest la falta de mitjans humans i materials en els jutjats de la Bisbal d’Empordà i Sant Feliu de Guíxols i aspectes relacionats amb l'aplicació de les lleis.
Segons han informat des dels ajuntaments, els regidors van traslladar al president el seu malestar pel que consideren “una interpretació molt tolerant de la legislació en vigor per part dels jutges i fiscals”, al·legant que “això possibilita que una sèrie d'accions de caràcter delictiu semblin totalment impunes a ulls de la ciutadania”.
Ocupacions
Els regidors van traslladar al president de l'Audiència la seva satisfacció per l'acord aconseguit per l'Audiència a l'hora de jutjar les ocupacions, ja que “ha demostrat, de manera immediata, que amb una acció ferma i clara per part de totes les parts implicades es pot controlar aquest tipus de delicte”.
Des de l'Audiència van avançar, han informat les poblacions, que estan tractant de posar els mitjans humans i materials suficients perquè els judicis ràpids ho arribin a ser realment. Per lluitar contra els casos de multireincidència estan proposant que els jutjats es reservin una sèrie d'hores per poder jutjar-los amb celeritat.
D'altra banda, en una trobada mantinguda amb la fiscal en cap de Girona, María Ana María Meléndez Gil, els regidors van lamentar les mancances tècniques i humanes, tant als jutjats de la Bisbal com als de Sant Feliu de Guíxols, i van demanar que hi hagi com a mínim un fiscal a jornada completa a ambdós partits judicials, en comptes de tenir-ne només un que ve de fora de la comarca unes hores a la setmana.
Noves places de fiscal
Els regidors consideren que “aquest fet dificulta la celeritat de les actuacions i facilita el sobreseïment de massa casos”. Per part de fiscalia es va comunicar que pròximament es crearan noves places de fiscal a la demarcació i, per tant, serà possible reforçar les actuacions en aquests dos jutjats.
Els regidors expliquen que “tant l'Audiència com la Fiscalia ens han remarcat un fet que condiciona les nostres polítiques: l'augment de població que de manera estacional succeeix als nostres municipis. Com a encarregats municipals de la seguretat hem d'anticipar-nos i ho fem. Però l'administració de justícia no és tan àgil com ho podem ser nosaltres”.
Els representants municipals tenen pendent una entrevista amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya, Núria Parlon. Li volen traslladar que “la falta crònica de Mossos d'Esquadra a la nostra comarca fa que els nostres ajuntaments hagin de destinar més recursos a les policies locals dels quals ens correspondria. Si nosaltres estem fent aquest esforç, compel·lim la Generalitat a fer-ho també”.
