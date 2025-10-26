Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un home detingut per ferir-ne un altre amb arma blanca durant una baralla a la Bisbal d'Empordà

La víctima està ingressada però no es tem per la seva vida i els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra

Un vehicle dels Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press

ACN

La Bisbal d'Empordà

Una baralla entre dos veïns al carrer Jaume II de la Bisbal d'Empordà ha acabat amb un home ferit per arma blanca. Els fets han tingut lloc aquest dissabte cap a les tres del migdia. La víctima, que va rebre una punyalada, va ser traslladada a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on continua ingressat, però la seva vida no corre perill. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'altre implicat, un home de 55 anys, com a presumpte autor de l'agressió. De moment, es desconeixen els motius de la disputa, i la policia manté oberta la investigació, mentre l'arrestat espera passar a disposició judicial en les properes hores.

