Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
El regidor de Seguretat planteja que pateix una malaltia mental, s'han fet 17 detencions per desordre públic i durant els concerts del Vespreig Mediterrani van haver de destinar una patrulla per controlar-la
L'Ajuntament de Palamós intenta resoldre des de fa temps el cas d'una persona amb una malaltia mental que genera alarma social amb episodis reiterats de desordre públic. El regidor de Seguretat Ciutadana, Antoni Bachiller, va constatar al darrer ple que s'han fet 17 detencions i durant els concerts del Vespreig Mediterrani del 18 d'octubre es van veure obligats a controlar-la amb una patrulla policial.
«Al Vespreig, vam dedicar-hi una patrulla perquè no haguessin estat els Catarres, sinó aquesta persona qui hagués cridat l'atenció», va dir Bachiller, lamentant que tot i els molts esforços és complicat trobar solucions per al bé de la persona i del municipi. La patrulla la va aïllar i controlar, amb el seu consentiment, explicava, durant el concert.
«Genera alarma social, se li han fet 17 detencions, el jutjat ens ha dit que no li podem dur perquè no són de caràcter penal, sinó sancions administratives», va explicar el regidor.
La problemàtica es produeix perquè pateix una malaltia mental i genera problemes amb desordres públics de caràcter adminitratiu. «Se li diu, no fa cas de la sanció, i a més, la repeteix», va explicar.
Bachiller va continuar relatant el periple.«El tema s'ha dut al jutjat, que interpreta que és un tema mèdic; llavors la portem al metge i diu que és un tema policial». A més, el tema mèdic està condicionat a la seva voluntat de rebre algun tractament. Es treballa també amb Serveis Socials, però no els propis, sinó el del municipi d'on és resident que no és Palamós.
Tampoc s'ha pogut recórrer a la família perquè «té una ordre d'allunyament».
Per tant, va admetre Bachiller, «estem en aquest atzucac, que tirarem fins al final».
El regidor de Seguretat de Palamós va exposar aquest cas durant un ple marcat per un debat sobre el tema de seguretat. En primer lloc, per la baralla multitudinària el passat cap de setmana la zona de la Planassa i que vaacabar posteriorment amb l'acorralament d'una patrulla de la Policia Local en un carrer proper, al Canó. Inicialment, vuit persones van ser identificades i els fets continuen sota investigació, sense descartar-se detencions.
El tema es va exposar al ple responent a preguntes del regidor de Junts, Josep Santamaria. Però a la mateixa sessió, el regidor de Som-hi per Palamós i Sant Joan, Miquel Casagran, va demanar explicacions per diverses qüestions. Va plantejar que el municipi pateix des de fa temps episodis de falta de civisme, violència i falta de seguretat. Va demanar actuar amb més agents de policia, l'ordenança per a patinets, regular establiments 24 hores, o càmeres de videovigilància pendents. Aquests van ser alguns dels temes que va exposar que estan sobre la taula des de fa temps.
Bachiller va exposar que s'hi estava treballant detallant en quin punt es trobaven. També va recordar que es col·labora amb altres municipis del Baix Empordà en abordar de forma conjunta algunes problemàtiques, tal com van informar els municipis en un comunicat la setmana passada després d'una reunió amb el president de l'Audiència de Girona, Adolfo Jesús García Morales
