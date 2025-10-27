Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Palamós homenatja Lluïsa Jiménez pel 100 aniversari

La celebració de l'aniversari de Lluïsa Jiménez.

La celebració de l'aniversari de Lluïsa Jiménez. / Ajuntament de Palamós

Redacció

Palamós ha homenatjat a la veïna, Lluïsa Jiménez, en el seu cent aniversari. Té dos fills, quatre nets i tres besnets. L’acte de celebració va tenir lloc el passat dissabte al domicili familiar. L’Ajuntament de Palamós l'ha felicitat amb l’obsequi d’un ram de flors.

El passat dissabte 25 d’octubre, la palamosina va complir els cent anys.

Per aquest motiu, com ja és habitual amb totes les persones que celebren el centenari i resideixen a Palamós, l’alcaldessa, Maria Puig, i la regidora de Gent Gran, Yolanda Aguilar, varen felicitar la senyora Jiménez en nom de tot el municipi, amb el lliurament d’un ram de flors.

Lluïsa Jiménez va néixer l’any 1925 a Barcelona, filla de Paulina i Miguel, tots dos originaris d’Andalusia.

Després de la Guerra Civil, la senyora Lluïsa i la seva família van anar a viure a Torre Valentina, al municipi veí de Calonge i Sant Antoni, ja que el seu pare treballava a la fàbrica Armstrong arreglant les màquines d’escriure Underwood. Aquella etapa, marcada per les dificultats del moment, també va deixar records de convivència i d’esforç compartit en família.

Lluïsa Jiménez va compartir més de seixanta anys de matrimoni amb el seu company de vida, Josep Salvadó Rominguera, amb qui va tenir dos fills. Actualment, gaudeix de la companyia dels seus fills, els seus quatre nets i tres besnets.

Tal com destaca la seva neta Carla, “la Lluïsa ha estat una dona que sempre ha procurat tenir cura de la seva família. Dedicada, generosa i valenta, ha estat molt forta davant les adversitats, sempre afrontant-ho tot amb un somriure i una gran serenor”.

