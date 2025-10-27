Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Posen a debat el futur de la pesca a Palamós

Una setantena d'experts posen sobre la taula els reptes actuals i plantegen millores com planificar amb antelació els dies de pesca o apropar el producte al consumidor

Assistents a la Jornada celebrada a Palamós.

Assistents a la Jornada celebrada a Palamós. / OPP Palamós

Redacció

Redacció

Palamós

Més de 70 experts, professionals del sector pesquer i representants d'administracions, confraries i organitzacions de productors pesquers (OPPs) van posar a debat dijous a Blanes, el futur de la pesca mediterrània analitzant els reptes actuals i debatre estratègies.

La jornada es va dividir en sis blocs temàtics, que van incloure la gestió pesquera, la regulació, la comercialització i el valor afegit del producte, la tecnologia aplicada a les flotes i la ciència com a base per a la sostenibilitat.

En la sessió inaugural, Miquel Mir, president de l’OPP-91, va destacar que “el futur de la pesca mediterrània passa per una gestió col·lectiva i intel·ligent dels recursos, garantint la sostenibilitat i defensant el valor del nostre producte”.

Durant la trobada, Cristina Mañas, gerent de l’OPP-91, va posar en relleu els projectes d’innovació i digitalització de l’organització, així com iniciatives de valor afegit, com el carpaccio de gamba de Palamós, venda directa en punts locals i showcookings a l’Espai del Peix.

També es va subratllar la incorporació de la gamba de Palamós al programa MSC de millora, un pas cap a la certificació internacional de sostenibilitat.

Entre els temes debatuts, va destacar la necessitat de planificar amb antelació els dies de pesca, millorar la coordinació entre OPPs, incorporar figures comercials professionals i apropar la pesca als consumidors a través de producte transformat i promocions directes. Els experts van coincidir en la importància de la gestió basada en dades i la ciència, així com de fomentar el relleu generacional i la presència femenina al sector.

Garantir un futur sostenible

La cloenda va anar a càrrec d’Antoni Espanya, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, que va remarcar la necessitat de continuar treballant conjuntament per garantir un futur sostenible per al sector i les comunitats costaneres. La jornada va finalitzar amb un dinar a l’Espai del Peix i una visita guiada al port pesquer de Palamós.

Amb aquesta iniciativa, Palamós es consolida com un punt de referència per al debat sobre la pesca mediterrània, obrint camí a futures jornades i projectes col·laboratius entre administració, sector i ciència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents