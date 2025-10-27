Posen a debat el futur de la pesca a Palamós
Una setantena d'experts posen sobre la taula els reptes actuals i plantegen millores com planificar amb antelació els dies de pesca o apropar el producte al consumidor
Més de 70 experts, professionals del sector pesquer i representants d'administracions, confraries i organitzacions de productors pesquers (OPPs) van posar a debat dijous a Blanes, el futur de la pesca mediterrània analitzant els reptes actuals i debatre estratègies.
La jornada es va dividir en sis blocs temàtics, que van incloure la gestió pesquera, la regulació, la comercialització i el valor afegit del producte, la tecnologia aplicada a les flotes i la ciència com a base per a la sostenibilitat.
En la sessió inaugural, Miquel Mir, president de l’OPP-91, va destacar que “el futur de la pesca mediterrània passa per una gestió col·lectiva i intel·ligent dels recursos, garantint la sostenibilitat i defensant el valor del nostre producte”.
Durant la trobada, Cristina Mañas, gerent de l’OPP-91, va posar en relleu els projectes d’innovació i digitalització de l’organització, així com iniciatives de valor afegit, com el carpaccio de gamba de Palamós, venda directa en punts locals i showcookings a l’Espai del Peix.
També es va subratllar la incorporació de la gamba de Palamós al programa MSC de millora, un pas cap a la certificació internacional de sostenibilitat.
Entre els temes debatuts, va destacar la necessitat de planificar amb antelació els dies de pesca, millorar la coordinació entre OPPs, incorporar figures comercials professionals i apropar la pesca als consumidors a través de producte transformat i promocions directes. Els experts van coincidir en la importància de la gestió basada en dades i la ciència, així com de fomentar el relleu generacional i la presència femenina al sector.
Garantir un futur sostenible
La cloenda va anar a càrrec d’Antoni Espanya, director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, que va remarcar la necessitat de continuar treballant conjuntament per garantir un futur sostenible per al sector i les comunitats costaneres. La jornada va finalitzar amb un dinar a l’Espai del Peix i una visita guiada al port pesquer de Palamós.
Amb aquesta iniciativa, Palamós es consolida com un punt de referència per al debat sobre la pesca mediterrània, obrint camí a futures jornades i projectes col·laboratius entre administració, sector i ciència.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un ferit en bolcar un cotxe a Santa Cristina d'Aro
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social