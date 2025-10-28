Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
La Guàrdia Civil investiga els fets
Un home ha aparegut aquest migdia sense vida a la platja d'Es Monestrí de Sant Antoni. Testimonis han alertat els serveis emergències pel vols de dos quarts d'una que hi havia un cadàver en aquesta zona del litoral. La Policia Local, els Bombers i posteriorment la Guàrdia Civil s'han desplaçat a la zona i han comprovat els fets. El difunt, que anava del tot vestit, és un home de 45 anys que ja estaria identificat.
Tot i que encara no s’han determinat les causes, fonts properes al cas apunten que podria tractar-se d’un ofegament. L’autòpsia haurà de confirmar la causa definitiva.
La investigació ha estat assumida per la policia judicial de la Guàrdia Civil, i de moment el cas continua obert. Inicialment, no hi ha indicis que la mort hagi estat violenta.
