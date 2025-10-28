Atropellament d’una dona de 81 anys a Torroella de Montgrí
El SEM l'ha evacuat en lleu a l'hospital de Palamós
Un cotxe ha atropellat aquest dimarts una dona de 81 anys a l’Avinguda Lluís Companys, davant d’un restaurant, cap a dos quarts de dotze del migdia. La víctima ha resultat ferida lleu i el SEM l'ha evacuada a l’Hospital de Palamós.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, que han tallat temporalment la circulació a la C-31 entre les rotondes de l’Empordà i del Lledoner, permetent només el trànsit en sentit cap a Ullà. El conductor ha donat negatiu a la prova d’alcoholèmia.
La circulació s’ha normalitzat cap a dos quarts d'una del migdia, segons fonts municipals.
