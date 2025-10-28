Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Atropellament d’una dona de 81 anys a Torroella de Montgrí

El SEM l'ha evacuat en lleu a l'hospital de Palamós

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM

Imatge d'arxiu d'ambulàncies del SEM / SEM

Eva Batlle

Eva Batlle

Torroella de Montgrí

Un cotxe ha atropellat aquest dimarts una dona de 81 anys a l’Avinguda Lluís Companys, davant d’un restaurant, cap a dos quarts de dotze del migdia. La víctima ha resultat ferida lleu i el SEM l'ha evacuada a l’Hospital de Palamós.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, que han tallat temporalment la circulació a la C-31 entre les rotondes de l’Empordà i del Lledoner, permetent només el trànsit en sentit cap a Ullà. El conductor ha donat negatiu a la prova d’alcoholèmia.

La circulació s’ha normalitzat cap a dos quarts d'una del migdia, segons fonts municipals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
  2. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  3. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  4. Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
  5. Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
  6. Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
  7. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  8. Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial

Codi ictus: el Trueta rep 984 activacions i 878 pacients ingressen a la unitat especialitzada el 2024

Codi ictus: el Trueta rep 984 activacions i 878 pacients ingressen a la unitat especialitzada el 2024

Camprodon situa càmeres de vigilància en zones de contenidors per combatre l’incivisme

Camprodon situa càmeres de vigilància en zones de contenidors per combatre l’incivisme

Atropellament d’una dona de 81 anys a Torroella de Montgrí

Atropellament d’una dona de 81 anys a Torroella de Montgrí

Caganer.com inaugura una botiga al Barri Vell de Girona i treballa per expandir-se a altres ciutats

Caganer.com inaugura una botiga al Barri Vell de Girona i treballa per expandir-se a altres ciutats

El nou govern de Santa Coloma de Farners incrementarà un 2% l'IBI i un 5% la taxa d'escombraries

El nou govern de Santa Coloma de Farners incrementarà un 2% l'IBI i un 5% la taxa d'escombraries

Rescaten un ciclista ferit després d'una caiguda a la Vall de Bianya

Rescaten un ciclista ferit després d'una caiguda a la Vall de Bianya

Rehabiliten el pont de l'avinguda de la República Catalana d'Empuriabrava

Rehabiliten el pont de l'avinguda de la República Catalana d'Empuriabrava

Palafrugell actua contra una planta invasora procedent de la Xina

Palafrugell actua contra una planta invasora procedent de la Xina
Tracking Pixel Contents