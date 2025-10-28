La Bisbal impulsa la redacció de cinc projectes de millora urbana a "espais que havien quedat oblidats"
El govern preveu un procés participatiu per a la millora dels carrers i espais públics
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat cinc projectes de millora urbana adreçats a la renovació de diversos espais públics. Les actuacions que s'inclouen dins el Pla de Transformació Urbana suposen una inversió global de 50.941 euros. El govern pretén anar regenerant l'espai públic i espera portar a terme un procés de participació ciutadana.
Els projectes són la reforma del carrer Morró, al centre històric. Es tracta d'un carrer molt transitat perquè és un camí escolar. S'invertiran 14.288,50 euros.
Es reformarà la plaça Nova amb una inversió de 10.285 euros. Consideren que és un espai emblemàtic on s'han de repensar els usos i reformar les voreres malmeses.
Al carrer del Call, al barri jueu medieval s'invertiran 5.445 euros. I a la plaça del Call, 5.142. Aquí es transformarà el pati interior d'illa situat entre el Call i el carrer Santa Maria del Puig.
Finalment, s'invertirà 15.246 euros per repensar un dels carrers històrics, el carrer Nou. Actualment, pateix problemes d'accessibilitat, voreres estretes i manca d'aparcament, diu el govern.
«Amb aquests cinc nous projectes de redacció reafirmem el nostre compromís amb la regeneració urbana de la Bisbal d’Empordà», ha destacat l’alcalde Òscar Aparicio. «Fa uns mesos ja vam anunciar que el romanent líquid de tresoreria, resultat de la política de contenció de despesa, havia de revertir en inversions que milloressin la qualitat de vida de la ciutadania», ha afegit. "De mica en mica, anem recuperant espais que havien quedat oblidats», conclou l’alcalde.
La primera tinent d’alcalde, Eva Rovira, ha subratllat la voluntat d’impulsar un procés obert i participatiu: «Un dels eixos del pacte de govern és la millora dels carrers i espais públics». Avança que "en els propers mesos convocarem reunions amb els veïns i veïnes per recollir les seves opinions i propostes», ha explicat Rovira perquè es pretén que sigui un procés participatiu.
Amb aquestes adjudicacions, el consistori ha informat que fa un pas endavant en la planificació d’actuacions que es desenvoluparan aviat, amb l’objectiu de preservar el patrimoni, millorar l’accessibilitat, la sostenibilitat i l’estètica dels espais públics, reforçant així el compromís amb una Bisbal més amable, inclusiva i pensada per a les persones.
