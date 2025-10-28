Palafrugell actua contra una planta invasora procedent de la Xina
S'han fet actuacions a l'entorn de l'Espai d'Interès Natural de les Muntanyes de Begur
Palafrugell ha portat a terme tasques d'eliminació d'una planta invasora, (Ailanthus altissima), originària de la Xina que s'ha estès a l'entorn de l'Espai d'Interès Natural de les Muntanyes de Begur. La planta té una gran capacitat de dispersió a través de les llavors i dels rebrots.
Entre els anys 2024 i 2025 s’ha completat la fase de control i manteniment dels poblaments d’ailant situats a la zona d’influència de l'espai natural i s’han realitzat tractaments en nous poblaments ubicats a l’àmbit de la plana de l’Aubi.
Les actuacions s’han desenvolupat seguint estrictament el protocol de Control Químic redactat per la Diputació de Girona, i han comptat amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, a través de la convocatòria d’ajuts de conservació del patrimoni natural en espais d'interès natural, any 2024-25, en la qual va atorgar a l’Ajuntament de Palafrugell una subvenció d’11.657,32 €, en el marc de la línia d’ajuts per a l’eliminació o la gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal.
Des de l’any 2017 l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell ha portat a terme de manera regular, treballs de control dels poblaments de l’ailant en diferents àmbits de l’EIN Muntanyes de Begur, com la muntanya del Far de Sant Sebastià o el torrent de la Pedrosa, i aquests s’han anat ampliant en espais limítrofs com el paratge de Ros Lluny, el torrent d’en Mascort o, més recentment, a la plana de l’Aubi.
L’expansió d’espècies invasores és una greu amenaça per a la conservació dels ecosistemes i és considerada, per la UICN, com la segona causa de pèrdua de biodiversitat a escala global, únicament per darrera de la destrucció i alteració dels hàbitats naturals.
