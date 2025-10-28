Robatori amb violència a Platja d'Aro: arrenca un rellotge de 6.000 euros a punta de ganivet i acaba detingut
La Policia Local recupera tant el botí com l'arma blanca de 15 centímetres de fulla que havia exhibit el lladre
La Policia Local de Platja d’Aro ha detingut un individu per robar un rellotge de luxe de 6.000 euros a punta de ganivet en un restaurant del municipi.
L'home de 29 anys, veí de la Bisbal d'Empordà ja comptava amb antecedents policials, i està acusat de ser el presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació.
Els fets es remunten al dissabte 18 d’octubre, cap a les dues del migdia en un restaurant de l’Avinguda Cavall Bernat, un dels eixos comercials més transitats del municipi.
L'home va anar a la terrassa del restaurant i va arrencar del canell el rellotge d'alta gamma que duia una dels clients que estava dinant. Es tracta d'un objecte de la marca Hublot i que està valorat en 6.000 euros. Tot això apuntant-lo amb un ganivet amb una fulla de 15 centímetres.
L'home després del robatori violent, va fugir corrents cap a unes escales pròximes, deixant enrere una motxilla amb diverses pertinences, i va tornar moments després per recuperar-la, fet que va permetre retenir-lo fins a l'arribada dels agents locals.
Retingut per testimonis
Els testimonis van alertar la Policia Local i van impedir la fugida del sospitós. Els agents van arribar ràpidament al punt del succés i van localitzar el presumpte lladre a pocs metres i van interceptar un ganivet amb fulla de 15 cm, presumptament utilitzat per intimidar la víctima.
Els agents van poder recuperar el rellotge robat i el van poder retornar al propietari, que va reconèixer l’autor sense cap mena de dubte. El lladre va acabar detingut i acusat de ser el presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació.
L’individu estaria vinculat recentment amb un grup de lladres especialitzats en robatoris de rellotges d'alta gamma a la zona de Barcelona, i podria estar especialitzant-se en aquest tipus de delictes violents.
